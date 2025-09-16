कौवों की दीदी! कौवे की आवाज़ निकालने में माहिर है ये महिला, चंद मिनट में छत पर बुला लिया कौवों का झुंड

Woman imitates sounds of crows: हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है. बस उसे पहचान कर उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है. इस महिला को ही देख लीजिए, इसमें ऐसा कमाल का टैलेंट है कि देखते ही कहेंगे, 'वाह क्या बात है'. इस महिला में कुछ ऐसा टैलेंट है कि यह छत पर खड़ी होकर कौवों को बुला सकती है. अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो में देख सकते हैं. आपने कई लोग देखे होंगे, जो पशु-पक्षियों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन यह महिला उनसे एक कदम आगे नजर आती है. यह कौवे की ऐसी आवाज निकालती है कि दूर-दूर के सारे कौवे इसकी आवाज सुनकर इसके सिर पर मंडराने लगते हैं.

पेरेंट्स को गूगल ऑफिस ले गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अंदर का नज़ारा देख मम्मी-पापा के उड़े होश, कह दी ये बात



कौवों की आवाज निकालती महिला (The woman imitated the voice of crows )



आप इस वीडियो को देखें, जिसमें एक शख्स छत पर खड़ा इस महिला का वीडियो बना रहा है और उससे कह रहा है कि उसने सुना है कि वो कौवों की ऐसी आवाज निकालती है कि सारे कौवे उसके पास आ जाते हैं. इतना सुनने के बाद महिला ने कहा 'हां, ऐसा है, मैं ट्राई करूंगी, शायद कोई कौवा आ जाए'. इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स कहता है, 'चलिए आप कौवे की आवाज निकालिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे कौवों को बुलाती हैं'. फिर क्या था महिला ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और कौवे के तरह जोर-जोर से चीखना शुरू कर दिया. कुछ ही पल में देखा कि एक-एक कर महिला के ऊपर कौवों का झुंड मंडराने लगा और वीडियो बना रहा शख्स यह नजारा देख शॉक्ड हो गया.

देखें Video:

जनता ले रही चुटकी (The woman imitated crows viral video)

वायरल वीडियो को देख लोग भी हैरान हैं और मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'इनकी तो श्राद्ध पक्ष में अच्छी कमाई हो सकती है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'जल्दी-जल्दी पितरों की पूरी ले आओ'. तीसरे ने लिखा है, अरे बाबा...ये तो कौवों की दीदी निकली'. चौथा यूजर लिखता है, 'वाह क्या टैलेंट है'. एक और लिखता है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां'. एक ने लिखा है, 'ये सब क्या देखना पड़ रहा है'. एक अन्य ने लिखा है, टैलेंट तो टैलेंट होता है, यह कोई बुरा टैलेंट नहीं है'. अब लोग ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जादू दिखा रही थीं टीचर! बोतल में जैसे ही झांका बच्चा, मैडम ने किया जो प्रैंक, हंसते-हंसते लोटपोट हुए बच्चे

ALERT! नैनो बनाना AI साड़ी ट्रेंड पर लड़की का शॉकिंग खुलासा, बोली-फोटो अपलोड करने से पहले 100 बार सोच लें

छोटी बच्ची को मेट्रो में नहीं मिली सीट, बैठने के लिए किया गजब जुगाड़, यूजर्स बोले- रानी सिंहासन पर बैठी है...





