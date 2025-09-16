ALERT! नैनो बनाना AI साड़ी ट्रेंड पर लड़की का शॉकिंग खुलासा, बोली-फोटो अपलोड करने से पहले 100 बार सोच लें

सोशल मीडिया पर एआई 3डी फोटो का नया ट्रेंड तेजी से फैल रहा है, जिसमें गूगल जेमिनी (Google Gemini) के नैनो बनाना एआई (Nano Banana AI) एप के जरिए लोग तरह-तरह के प्रॉम्प्ट से अपनी तस्वीरें बना रहे हैं. महिलाओं को लेकर इन दिनों बनाना एआई पर साड़ी वाला ट्रेंड (Nano Banana AI Saree Trend) चल रहा है. महिलाएं एक के बाद एक इस एप की मदद से अपना साड़ी वाला फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके खूब लाइक बटोर रही हैं. अब इस कड़ी में इस बनाना एआई टेक्नोलॉजी पर एक लड़की ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. लड़की ने इसे अपने फोटो से उदाहरण देकर समझाया है और जो उसने खुलासा किया है, उसे जानने के बाद आप कभी भी इस तरह के एप पर अपनी तस्वीरें नहीं बनाएंगे.

बनाना AI पर लड़की का शॉकिंग खुलासा (Gemini Nano Banana AI Saree Trend Turned Creepy)



झलक भवनानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह बता रही हैं कि इस साड़ी वाले फोटो ट्रेंड को उसने भी ट्राई किया था. इस बाबत लड़की ने फुल स्लीव वाले ग्रीन सूट में अपना एक फोटो अपलोड किया था और इस फोटो के जवाब में उसे बनाना एआई से काले रंग की साड़ी और ब्लाउज में फोटो मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं हैं. दरअसल, लड़की ने बताया कि उसने फुल स्लीव सूट में फोटो शेयर किया था, लेकिन बनाना एआई को कैसे पता चला है कि उसकी हाथ पर ऊपर की ओर एक तिल भी है, जबकि वो तो सूट की स्लीव से कवर था. ऐसे में लड़की का कहना है कि यह एप लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज खतरनाक है. उसने कहा कि लड़कियां और महिलाएं ऐसे किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले सौ बार सोच लें.

लोगों ने कहा सावधान और सतर्क रहें (Gemini Nano Banana AI Saree Trend)

अब लोग झलक के इस खुलासे से चौंक उठे हैं और उनके वीडियो के कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'हाय झलक, क्या मैं आपका केस लोगों के अवेयर करने के लिए दिखा सकता हूं?'. दूसरा यूजर लिखता है, हां मैंने भी यह नोटिस किया था'. तीसरे ने लिखा है, 'सावधान रहें और सतर्क रहें'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'अच्छा है भगवान मैं बच गई'. एक और लिखती है, 'आज जो भी इस तरह के फोटो एप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले सालों में इन सबसे बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है, लोगों को कॉर्पोरेट की चाल को समझना चाहिए'. एक अन्य लिखता है, लोगों को ऐसे फालतू के ट्रेंड से दूर रहना चाहिए'.

