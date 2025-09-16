पेरेंट्स को गूगल ऑफिस ले गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अंदर का नज़ारा देख मम्मी-पापा के उड़े होश, कह दी ये बात

सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पेरेंट्स के साथ अपने ही ऑफिस में नजर आ रहा है. विराज चंद्रा नाम के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कुछ महीने पहले ही बेंगलुरु स्थित गूगल की सॉफ्टवेयर कंपनी अनंता को ज्वाइन किया है. ऐसे में विराज अपने पेरेंट्स को अपना ऑफिस दिखाने ले गया था. विराज के पेरेंट्स ने जब गूगल का यह ऑफिस देखा तो उनके होश उड़ गए. उन्हें यह ऑफिस किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगा. विराज ने अपने एक्स हैंडल पर अपने ऑफिस से माता-पिता संग यह दिल जीत लेने वाली तस्वीर शेयर की है और साथ ही बताया है कि ऑफिस देखने के बाद उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था.

बेटा पेरेंट्स को ले गया ऑफिस (Google Techie Takes Parents To Ananta Office)

विराज ने पेरेंट्स संग अपने ऑफिस से तस्वीर शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा है, 'मैं अपने माता-पिता को अपने ऑफिस गूगल इंडिया अनंता लेकर गया, अब उन्हें लगता है कि मैं रोजाना किसी फाइव स्टार होटल में जाता हूं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस ही ऐसा है, जो देखने में किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है'. इस तस्वीर में विराज अपने पेरेंट्स के बीच में गूगल के लोगो G के पास खड़े नजर आ रहे हैं. बता दें, विराज ने तीन महीने पहले ही यहां ज्वाइन किया है. अब पेरेंट्स के साथ विराज की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. साथ ही उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

Took my parents to @GoogleIndia Ananta - and now they think I just hang out in a 5-star resort every day.



Can't blame them, this place barely feels like an office ????#google pic.twitter.com/rLL9Hg81yS — Viraj Chandra (@virajchandra51) September 11, 2025

लोगों ने दी पेरेंट्स को बधाई (Google Ananta Office In Bengaluru)

विराज और उनके पेरेंट्स की तस्वीर पर एक ने लिखा है, 'बधाई हो, आपके पेरेंट्स बहुत लकी हैं'. दूसरा लिखता है, 'बहुत-बहुत बधाई, पेरेंट्स के चेहरे पर हंसी बताती है कि उनकी मेहनत रंग लाई'. तीसरा यूजर लिखता है, 'हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को ऐसे ही गर्व कराना चाहिए'. चौथे यूजर ने लिखा है, 'आप अच्छे इंसान के परफेक्ट उदाहरण हैं'. अनंता ऑफिस के बारे में बता दें, यह बेंगलुरु के बेलान्दुर में हैं और यह 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. इस कंपनी का नाम संस्कृत के शब्द अनंता के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब है असीमित और अनलिमिटेड. यह पूरा ऑफिस मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनाया गया है. यहां एमेनिटीज के साथ- साथ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को ट्रेडिशनल फील आए.

