वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, "मैडम का जादू तो गजब है, पूरी क्लास का मूड ही बदल दिया". दूसरे ने कहा, "ऐसे टीचर्स ही बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं.

जादू दिखा रही थीं टीचर! बोतल में जैसे ही झांका बच्चा, मैडम ने किया जो प्रैंक, हंसते-हंसते लोटपोट हुए बच्चे
क्लास में जादू दिखा रही थीं टीचर!

Teacher Funny Prank with students: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर बच्चों को बोतल में जादू दिखाने का नाटक कर रही होती हैं. बच्चे उत्सुकता से जादू देखने के लिए बोतल के अंदर झांकते हैं, लेकिन जो होता है, उसे देखकर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठती है. इस वीडियो को एक्स पर @ErSunilGugarwal नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वायरल वीडियो में हुआ क्या?

वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैडम बच्चों के सामने एक खाली बोतल लेकर आती हैं और कहती हैं कि इसमें जादू छिपा है. वह बच्चों को बारी-बारी से बोतल के अंदर झांकने के लिए कहती हैं. बच्चा जैसे ही बोतल में झांकता है, मैडम अचानक से कोई मजेदार आवाज निकालती हैं या हंसने का प्रैंक करती हैं और इसके साथ ही वो पानी से भरी बोतल को कसकर दबा देती है, इससे बोतल में भरा पानी बच्चे के मुंह पर आ जाता है. बच्चा पहले तो चौंक जाता है, फिर हंस-हंसकर लोटपोट हो जाता है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, "मैडम का जादू तो गजब है, पूरी क्लास का मूड ही बदल दिया". दूसरे ने कहा, "ऐसे टीचर्स ही बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बनाते हैं. कुछ लोगों ने तो मैडम के क्रिएटिव आइडिया की जमकर तारीफ की है. बच्चों की मासूमियत और टीचर्स की क्रिएटिविटी का मेल हमेशा ही सोशल मीडिया पर पसंद किया जाता है. ऐसे वीडियो न केवल एंटरटेनमेंट देते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ मजा और हंसी भी जरूरी है.

Viral Video, Teacher Student Video, Teacher Prank With Students
