विज्ञापन
विशेष लिंक

लंदन में 1BHK का किराया 8 लाख रुपये सुनकर चौंके लोग, भारतीय महिला के दावे पर भड़का इंटरनेट

लंदन में रहने वाली भारतीय महिला ने 1BHK का किराया 8 लाख रुपये महीना बताया, VIDEO वायरल होने के बाद इंटरनेट पर उठे सवाल.

Read Time: 3 mins
Share
लंदन में 1BHK का किराया 8 लाख रुपये सुनकर चौंके लोग, भारतीय महिला के दावे पर भड़का इंटरनेट
लंदन में 1BHK का 8 लाख रुपये किराया?

लंदन जैसे महंगे शहर में रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक भारतीय महिला ने दावा किया कि वह एक छोटे से 1BHK अपार्टमेंट के लिए हर महीने 8 लाख रुपये किराया दे रही है, तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. वायरल वीडियो के बाद लोग न सिर्फ हैरान हुए, बल्कि दावे की सच्चाई पर भी सवाल उठाने लगे.

किराया सुन उड़ गए होश

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो दीपांशी चौधरी नाम की यूज़र ने शेयर किया है, जिसमें वह अपने ईस्ट सेंट्रल लंदन स्थित एक बेडरूम अपार्टमेंट का टूर कराती नज़र आती हैं. वीडियो में वह अपार्टमेंट की लॉबी, वॉशरूम, स्टोरेज स्पेस, बेडरूम, लिविंग रूम और किचन दिखाती हैं. वीडियो के साथ दीपांशी ने लिखा, सेंट्रल लंदन 1BHK अपार्टमेंट टूर. यह पूरी तरह फर्निश्ड है. हां, किराया काफी ज्यादा है, लेकिन लोकेशन इसके लायक है.

क्यों इतना ज्यादा है किराया?

दीपांशी का कहना है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहने की लागत बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि उनके अपार्टमेंट का किराया भी काफी ऊंचा है. उनके मुताबिक, सेंट्रल लोकेशन होने के कारण यह कीमत जायज़ है. हालांकि वीडियो में दिखाया गया फ्लैट आकार में छोटा है, जिसे देखकर कई यूज़र्स ने सवाल उठाए कि इतनी रकम में इससे बेहतर और बड़ा घर मिल सकता है.

देखें Video:

इंटरनेट ने उठाए सवाल, दावे पर शक

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने दावा किया कि लंदन में इससे कम किराए में बेहतर घर मिल सकता है. एक यूज़र ने लिखा, ज्यादातर लोग लंदन में इतना महंगा घर अफॉर्ड ही नहीं कर सकते. आप ऐसा कौन सा काम करती हैं? वहीं दूसरे ने कहा, मैं कैनरी व्हार्फ में रहता हूं, मेरा पूरा 3BHK फ्लैट 3200 पाउंड में है, बिल्स समेत. सेंट पॉल कैथेड्रल भी सिर्फ 10–15 मिनट दूर है.

क्या यह शॉर्ट-टर्म रेंट का मामला है?

कुछ यूज़र्स ने इस दावे को भ्रामक बताया. एक कमेंट में कहा गया कि यह किराया लॉन्ग-टर्म लीज़ का नहीं, बल्कि शॉर्ट-टर्म या डेली बुकिंग का हो सकता है, जिसमें अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी शामिल होते हैं. एक यूज़र ने यहां तक दावा किया कि दीपांशी ने खुद किसी कमेंट में यह बात स्वीकार की है कि यह पीक सीज़न के दौरान शॉर्ट-टर्म रेंट था.

दीपांशी चौधरी का यह वीडियो जहां एक ओर लंदन की महंगी लाइफस्टाइल दिखाता है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फैक्ट बनाम दिखावे की बहस भी छेड़ देता है. 8 लाख रुपये किराए का दावा सच हो या नहीं, लेकिन इसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान ज़रूर खींच लिया है.

यह भी पढ़ें: जब बेटे ने मम्मी-पापा को पहली बार दिखाया आसमान का सफर, VIDEO ने करोड़ों दिलों को कर दिया नम

पाकिस्तान नहीं, भारत में इस जगह है धुरंधर के रहमान डकैत का आलीशान घर! शूटिंग के लिए देनी पड़ती है इतनी कीमत

पहले लव और फिर अरेंज मैरिज, दोनों बीवियों संग रहता है खुश, मुंबई के सिक्योरिटी गार्ड की हैरान करने वाली कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
London Apartment Rent, Indian Woman Viral Video, 8 Lakh Rent London
Get App for Better Experience
Install Now