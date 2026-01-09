लंदन में 1BHK का किराया 8 लाख रुपये सुनकर चौंके लोग, भारतीय महिला के दावे पर भड़का इंटरनेट

लंदन जैसे महंगे शहर में रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक भारतीय महिला ने दावा किया कि वह एक छोटे से 1BHK अपार्टमेंट के लिए हर महीने 8 लाख रुपये किराया दे रही है, तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. वायरल वीडियो के बाद लोग न सिर्फ हैरान हुए, बल्कि दावे की सच्चाई पर भी सवाल उठाने लगे.

किराया सुन उड़ गए होश

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो दीपांशी चौधरी नाम की यूज़र ने शेयर किया है, जिसमें वह अपने ईस्ट सेंट्रल लंदन स्थित एक बेडरूम अपार्टमेंट का टूर कराती नज़र आती हैं. वीडियो में वह अपार्टमेंट की लॉबी, वॉशरूम, स्टोरेज स्पेस, बेडरूम, लिविंग रूम और किचन दिखाती हैं. वीडियो के साथ दीपांशी ने लिखा, सेंट्रल लंदन 1BHK अपार्टमेंट टूर. यह पूरी तरह फर्निश्ड है. हां, किराया काफी ज्यादा है, लेकिन लोकेशन इसके लायक है.

क्यों इतना ज्यादा है किराया?

दीपांशी का कहना है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहने की लागत बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि उनके अपार्टमेंट का किराया भी काफी ऊंचा है. उनके मुताबिक, सेंट्रल लोकेशन होने के कारण यह कीमत जायज़ है. हालांकि वीडियो में दिखाया गया फ्लैट आकार में छोटा है, जिसे देखकर कई यूज़र्स ने सवाल उठाए कि इतनी रकम में इससे बेहतर और बड़ा घर मिल सकता है.

देखें Video:

इंटरनेट ने उठाए सवाल, दावे पर शक

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने दावा किया कि लंदन में इससे कम किराए में बेहतर घर मिल सकता है. एक यूज़र ने लिखा, ज्यादातर लोग लंदन में इतना महंगा घर अफॉर्ड ही नहीं कर सकते. आप ऐसा कौन सा काम करती हैं? वहीं दूसरे ने कहा, मैं कैनरी व्हार्फ में रहता हूं, मेरा पूरा 3BHK फ्लैट 3200 पाउंड में है, बिल्स समेत. सेंट पॉल कैथेड्रल भी सिर्फ 10–15 मिनट दूर है.

क्या यह शॉर्ट-टर्म रेंट का मामला है?

कुछ यूज़र्स ने इस दावे को भ्रामक बताया. एक कमेंट में कहा गया कि यह किराया लॉन्ग-टर्म लीज़ का नहीं, बल्कि शॉर्ट-टर्म या डेली बुकिंग का हो सकता है, जिसमें अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी शामिल होते हैं. एक यूज़र ने यहां तक दावा किया कि दीपांशी ने खुद किसी कमेंट में यह बात स्वीकार की है कि यह पीक सीज़न के दौरान शॉर्ट-टर्म रेंट था.

दीपांशी चौधरी का यह वीडियो जहां एक ओर लंदन की महंगी लाइफस्टाइल दिखाता है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर फैक्ट बनाम दिखावे की बहस भी छेड़ देता है. 8 लाख रुपये किराए का दावा सच हो या नहीं, लेकिन इसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान ज़रूर खींच लिया है.

