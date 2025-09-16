विज्ञापन
विशेष लिंक

छोटी बच्ची को मेट्रो में नहीं मिली सीट, बैठने के लिए किया गजब जुगाड़, यूजर्स बोले- रानी सिंहासन पर बैठी है...

कमेंट सेक्शन जल्द ही प्रतिक्रियाओं से भर गया और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके बेबाक अंदाज़ की तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "छोटी सी रानी अपने छोटे से सिंहासन के साथ," जबकि दूसरे ने कहा, "वाह, क्या ही खूबसूरत महिला."

Read Time: 3 mins
Share
छोटी बच्ची को मेट्रो में नहीं मिली सीट, बैठने के लिए किया गजब जुगाड़, यूजर्स बोले- रानी सिंहासन पर बैठी है...
मेट्रो में बैठने के लिए बच्ची का जुगाड़!

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के एक भीड़-भाड़ वाले कोच में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी एक छोटी बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रेडिट के r/Delhi सबरेडिट पर शेयर की गई इस तस्वीर का कैप्शन था, "बच्ची मेट्रो में अपनी कुर्सी खुद लाई थी."

विदेशी ने फर्राटेदार कन्नड़ बोलते हुए की बातचीत, हैरान हुए लोग, बोले- इनको जल्द से जल्द आधार कार्ड मिलना चाहिए!

तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्ची कोच के बीच में रखी छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी पर आराम से बैठी हुई दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि कुर्सी घर से लाई गई है, ताकि पूरी यात्रा के लिए उसे एक सीट मिल सके. तस्वीर को देखकर लग रहा है कि वह सफर को खूब एन्जॉय कर रही है.

Kid brought her own chair in metro
byu/whateveryousay0 indelhi

कमेंट सेक्शन जल्द ही प्रतिक्रियाओं से भर गया और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके बेबाक अंदाज़ की तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "छोटी सी रानी अपने छोटे से सिंहासन के साथ," जबकि दूसरे ने कहा, "वाह, क्या ही खूबसूरत महिला." कुछ लोगों ने मेट्रो यात्रा की वास्तविकताओं पर भी मज़ाक उड़ाया. एक यूज़र ने मज़ाक करते हुए कहा, "फिर भी, कोई आंटी इस बच्चे को धक्का देकर सीट ले लेने की हिम्मत तो करेगी ही."

शादी में खाना खाते-खाते, चिकन लेग पीस उठाकर महिला ने पर्स में रखा, पापा की परी का कारनामा देख नहीं रुकेगी हंसी

एक कमेंट में लिखा था, "उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वह कितनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और उसे काम पर जाने के लिए महिलाओं के कोच में अथक यात्रा करनी पड़ेगी." बता दें कि दिल्ली मेट्रो लंबे समय से तीखी बहस से लेकर असामान्य हरकतों तक, अजीबोगरीब और कभी-कभी विचित्र पलों का केंद्र रही है. पिछले महीने ही मेट्रो में सीट को लेकर दो महिलाओं के बीच लड़ाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

यह भी पढ़ें: क्या ये पेरिस है? मेट्रो के बाहर गंदगी देख हैरान रह गया इंडियन, बोला- मछली मार्किट है, वायरल हुआ Video

डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप

वॉटर टैंक में जा गिरा हाथी, वन अधिकारियों ने ऐसे किया रेस्क्यू, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro, Viral Post, Viral Pic
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com