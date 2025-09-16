छोटी बच्ची को मेट्रो में नहीं मिली सीट, बैठने के लिए किया गजब जुगाड़, यूजर्स बोले- रानी सिंहासन पर बैठी है...

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के एक भीड़-भाड़ वाले कोच में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी एक छोटी बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रेडिट के r/Delhi सबरेडिट पर शेयर की गई इस तस्वीर का कैप्शन था, "बच्ची मेट्रो में अपनी कुर्सी खुद लाई थी."

तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्ची कोच के बीच में रखी छोटी सी प्लास्टिक की कुर्सी पर आराम से बैठी हुई दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि कुर्सी घर से लाई गई है, ताकि पूरी यात्रा के लिए उसे एक सीट मिल सके. तस्वीर को देखकर लग रहा है कि वह सफर को खूब एन्जॉय कर रही है.

कमेंट सेक्शन जल्द ही प्रतिक्रियाओं से भर गया और कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके बेबाक अंदाज़ की तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "छोटी सी रानी अपने छोटे से सिंहासन के साथ," जबकि दूसरे ने कहा, "वाह, क्या ही खूबसूरत महिला." कुछ लोगों ने मेट्रो यात्रा की वास्तविकताओं पर भी मज़ाक उड़ाया. एक यूज़र ने मज़ाक करते हुए कहा, "फिर भी, कोई आंटी इस बच्चे को धक्का देकर सीट ले लेने की हिम्मत तो करेगी ही."

एक कमेंट में लिखा था, "उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वह कितनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और उसे काम पर जाने के लिए महिलाओं के कोच में अथक यात्रा करनी पड़ेगी." बता दें कि दिल्ली मेट्रो लंबे समय से तीखी बहस से लेकर असामान्य हरकतों तक, अजीबोगरीब और कभी-कभी विचित्र पलों का केंद्र रही है. पिछले महीने ही मेट्रो में सीट को लेकर दो महिलाओं के बीच लड़ाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

