दुनिया का सबसे महंगा होटल अंदर से कैसा दिखता है? एक रात का किराया 22 लाख रुपए

World Most Expensive Hotel: सोशल मीडिया पर लग्ज़री से जुड़े वीडियो अकसर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने लोगों की आंखें ही खोल दी हैं. एक शख्स ने वीडियो के ज़रिये दुनिया के सबसे महंगे होटल की झलक दिखाई है, जहां हर चीज़ सोने से बनी है और एक रात का किराया सुनकर लोग दंग रह गए.

बाहर से ही दिख जाती है शाही ठाठ-बाट

वीडियो में सबसे पहले होटल के बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां एक से बढ़कर एक महंगी और लग्ज़री कारें खड़ी नज़र आती हैं. होटल के बाहर का माहौल ही यह बता देता है कि यह जगह आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के चुनिंदा अमीरों के लिए बनी है. अंदर घुसते ही मेहमानों को एक महंगा सैनेटाइज़र दिया जाता है, जो इस होटल की भव्यता की शुरुआत करता है.

हर चीज सोने की!

जैसे ही होटल का दरवाज़ा खुलता है, सामने आती हैं महाराजाओं के महलों जैसी भव्य सीढ़ियां. वीडियो में दिखाया गया है कि यहां एमरजेंसी एग्ज़िट से लेकर चाय की केतली तक सब कुछ सोने का बना है. डाइनिंग एरिया में मौजूद थ्री-डी डाइनिंग टेबल, सोने से बने टीवी, चम्मच और अन्य सजावटी सामान होटल को किसी राजमहल से कम नहीं बनाते.

देखें Video:

बाथरूम से लेकर सोफे तक सबकुछ अनोखा

होटल का बाथरूम भी उतना ही आलीशान है. यहां शावर, जेट स्प्रे और नल तक सोने के बने हुए हैं. इतना ही नहीं, होटल में रखा सोफा चीते की स्किन से बना बताया गया है, जो इसकी अनोखी और बेहद महंगी पहचान को और बढ़ा देता है. यहां की हर छोटी-बड़ी चीज़ विलासिता की पराकाष्ठा को दिखाती है.

22 लाख रु एक रात, 10 हजार रु की कॉफी

वीडियो में बताया गया है कि इस होटल में एक रात रुकने का किराया करीब 22 लाख रुपये है. यहां मिलने वाली एक कॉफी की कीमत 10 हजार रुपये बताई जा रही है. कहा जाता है कि इस होटल में सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े अरबपति और करोड़पति ही ठहरते हैं. आम लोगों के लिए यह जगह सिर्फ देखने भर की है.

वीडियो हुआ सुपरवायरल

इस शानदार होटल का वीडियो इंस्टाग्राम पर @sarthaksachdevva नाम के यूज़र ने शेयर किया है. अब तक इस वीडियो को 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इसे 1 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस होटल की भव्यता देखकर हैरान हैं और कमेंट सेक्शन में इसे 'सोने का महल' बता रहे हैं.

यह वीडियो न सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी लाइफस्टाइल की झलक देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ जगहें सच में आम लोगों की सोच से कहीं आगे होती हैं. 22 लाख रुपये की एक रात, सोने से बनी हर चीज़ और शाही ठाठ-बाट, यह होटल किसी सपने या कहानी से कम नहीं लगता.

यह भी पढ़ें: लंदन में 1BHK का किराया 8 लाख रुपये सुनकर चौंके लोग, भारतीय महिला के दावे पर भड़का इंटरनेट

जब बेटे ने मम्मी-पापा को पहली बार दिखाया आसमान का सफर, VIDEO ने करोड़ों दिलों को कर दिया नम

गेट पास मिल गया पापा... बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम पास कर बेटी ने लगाया फोन