अजीबो-गरीब हादसा, हाईवे पर महिला ड्राइवर के साथ हुई हैरान कर देने वाली घटना

Cat Falls From Sky On Car Windshield: सोचिए… आप हाईवे पर आराम से ड्राइव कर रहे हों, सामने खुली सड़क, आस-पास शांति, और अचानक धड़ाम...बिना किसी चेतावनी के आपकी विंडशील्ड चकनाचूर हो जाए और पास वाली सीट पर… एक मरी हुई बिल्ली आ गिरे. 28 वर्षीय मेलिसा श्लार्ब (Melissa Schlarb) के लिए यह पल किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था, लेकिन यह घटना कोई फिल्म नहीं...बल्कि सच्चाई थी और यह सच्चाई उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी डरावनी. ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क के पास हुआ यह हादसा इन दिनों सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स पर चर्चा का कारण हुआ है.

आसमान में उड़ रही चील और नीचे टूटती विंडशील्ड (dead cat fall)

मेलिसा ने बताया कि ये हादसा पलभर में हुआ. ना कोई पेड़, ना कोई पुल, ना कोई इमारत...कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कुछ गिर सकता था, लेकिन जैसे ही कार की विंडशील्ड पर जोरदार धमाका हुआ, वह दहशत में ब्रेक मारती हुई रुक गईं. शीशा टूटकर हर तरफ बिखर गया और अगले ही पल उन्होंने देखा, एक मरी हुई बिल्ली उनकी पैसेंजर सीट पर पड़ी थी. कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आसपास रुके ड्राइवरों ने इस रहस्य से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया, 'हमने ऊपर एक विशाल चील को देखा था, जिसके पंजों में एक मरी हुई बिल्ली थी. शायद उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वह आपकी कार पर गिर पड़ी.' यानी बिल्ली को गिराया किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक शिकारी चील ने.

'ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो' मेलिसा की आपबीती (eagle drops cat)

हादसे के बाद मेलिसा का पहला रिएक्शन था...सदमे की चीख. उन्होंने कहा, 'आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कार के ऊपर कोई बम फट गया हो. पलक झपकते ही शीशा बिखर गया.' वह जैसे-तैसे कार से उतरीं, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था. यह वह घटना थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

हाईवे डिस्पैचर भी रह गया हैरान (cat falls from sky)

घटना के बाद मेलिसा ने तुरंत हाईवे डिस्पैचर को कॉल किया. जैसे ही उन्होंने बताया कि 'कार पर आसमान से मरी हुई बिल्ली गिरी है', डिस्पैचर खुद चौंक गया. मजाक में उसने पूछा, 'बिल्ली जिंदा तो नहीं?'मेलिसा ने बताया कि बिल्ली बिल्कुल मृत थी और चील उसे उड़ाकर ले जा रही थी, तभी वह उनके ऊपर गिर गई.सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई...वरना यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था.

इलाके में चीलें आम नहीं (shocking highway incident)

मेलिसा रोज इसी रास्ते से गुजरती हैं और उन्होंने कभी वहां चीलों को नहीं देखा. उन्होंने दूर से एक पक्षी को कुछ पकड़े देखा तो था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि अगले ही पल वह 'कुछ' उनकी कार पर गिरेगा. कुछ सेकंडों में सब बदल गया. यह घटना उनका डरावना सपना बन चुकी है.

