Labubu के बाद आया 'Mirumi', जानिए क्या है यह नया ट्रेंड, सोशल मीडिया पर क्यों मचा रहा धमाल

What is Mirumi Trend: साल 2025 में लोगों के बीच लाबूबू का बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिला था. अब साल 2026 की शुरुआत में इसी से जुड़ी एक नई चीज बाजार में आई है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धमाल मचा रही है. आज हम बात कर रहे हैं मिरुमी (Mirumi) की. लोगों के बीच यह एक चर्चा विषय बना हुआ है और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर यह मिरुमी है क्या. कई लोग इसे एआई वाला लाबूबू कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे प्यारा सा खिलौना बता रहे हैं. आइए जानते हैं यह मिरुमी क्या है और इसने क्यों लोगों का ध्यान खींच लिया है.

क्या है मिरुमी? (What is Mirumi?)

बताया जा रहा है कि मिरुमी (Mirumi) एक छोटा सा रोबोट है, जो टच करने पर रिएक्ट भी करता है. खास बात है कि यह मुलायम फर से लिपटा हुआ टॉय या रोबोट लाबूबू डॉल से कहीं ज्‍यादा क्‍यूट है और इस आप अपने हैंडबैग पर लगा सकते हैं. कई लोग इसे लकी चार्म भी बता रहे हैं.

मिरूमी (Mirumi) एक प्यारा‑सा चार्म बॉट है, जिसे जापान के टोक्यो में तैयार किया गया है. CES 2025 के दौरान जापान की रोबोटिक्स कंपनी युकाई इंजीनियरिंग (Yukai Engineering) ने मिरूमी को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया था. इसमें प्रॉक्सिमिटी और मोशन सेंसर्स लगे हुए है जिससे मिरुमी को पता चल जाता है कि कब आप उसके पास आ रहे हैं या टच कर रहे हैं. दिलचस्प, बात है कि यह हर बार एक ही तरह रिएक्ट नहीं करता है. वहीं, जब इसकी बैटरी कम होती है तो यह अपना सिर झुका लेता है, जिसे देखकर आप उसे चार्ज कर सकेंगे.

स्लॉथ बेयर जैसे खिलौनों की तरह मिरूमी को भी बैग या कपड़ों पर आसानी से लगाया जा सकता है. लेकिन पुराने समय के ऐसे खिलौनों से अलग, यह जापानी बॉट अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकता है. यह नए जमाने की पहनने वाली एक्सेसरी इतनी प्यारी है कि सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. रोमानिया की एक्ट्रेस और सॉन्गराइटर लोरा ने इसे अपना 'न्यू बेस्ट फ्रेंड' बताया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक छोटे वीडियो में उन्होंने इस बॉट को अपनी एंटी‑स्ट्रेस दवा भी बताया.

