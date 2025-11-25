इस म्यूजियम में लगी थी मुर्दों की प्रदर्शनी...देखने पहुंची मां का फट पड़ा कलेजा, जब देखा अपने बेटे का शव

Mysterious Death Case: जरा सोचिए, जिस बेटे को 12 साल पहले दफनाया, जिसकी राख उसके गर्दन के हार में लटकी है...एक दिन किसी म्यूजियम की प्रदर्शनी में वही बेटा खाल उतरे हुए शरीर की शक्ल में सामने खड़ा मिल जाए, तो यकीनन किसी भी कलेजा फट पड़ेगा. ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन अमेरिका में रहने वाली किम एरिक के लिए यह सच भयानक, दिल तोड़ने वाला और सवालों से भरा है.

2012 में 'मृत्यु', 2024 में म्यूजियम में 'दिखाई दी बॉडी' (Las Vegas Real Bodies Museum)

मीडिया के मुताबिक, किम के बेटे क्रिस की मौत 2012 में हुई थी. पुलिस ने कहा, 'दो हार्ट अटैक...मौत नींद में हुई', लेकिन किम को तब भी शक था और फिर कुछ महीने पहले, जब वह लास वेगास के Real Bodies Museum पहुंचीं, उनकी दुनिया थम गई. एक शव जिसकी खाल उतरी हुई थी, अंदरूनी अंग खुले हुए...उन्हें ठीक अपने बेटे क्रिस जैसा लगा. किम ने कहा, 'मैंने उसे देखा और मेरे पूरे शरीर में झनझनाहट दौड़ गई. मुझे पता था कि ये मेरा क्रिस है.'

म्यूजियम का दावा 'ये शव चीन से आया, बेटे से कोई संबंध नहीं' (Real Bodies controversy)

Real Bodies Exhibition के अधिकारी ने साफ कहा हैं कि, 'शव चीन से आते हैं. पहचान बताने वाला कोई डेटा नहीं होता और प्रदर्शनी 2004 से जारी है.' उन्होंने कहा था कि, 'सभी बॉडीज नैतिक रूप से प्राप्त की जाती हैं, यह दावा तथ्यहीन है', लेकिन किम की कहानी वहीं खत्म नहीं होती.

मौत पर उठते सवाल, शरीर पर 'बांधने' के निशान, साइनाइड की मात्रा (Real Bodies museum dead body display)

किम ने क्रिस की मौत का केस दोबारा खुलवाया, तब उन्हें पहली बार वे तस्वीरें भेजी गईं जिन्हें देखकर कोई भी खोखला हो जाए. क्रिस के हाथों, छाती और पेट पर बांधने जैसे निशान थे. विष विज्ञान रिपोर्ट में क्रिस के शरीर में साइनाइड की घातक मात्रा मिली. इसके बावजूद 2014 में जूरी ने इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन एक मां सच जानना चाहती थी.

क्यों किम को लगता है कि म्यूजियम वाला शरीर उनके बेटे का ही है? (US woman demands DNA test of museum corpse)

म्यूजियम में क्रिस जैसे दिखने वाले शव पर..खोपड़ी में वही कुचलने वाले निशान.

हाथों पर वो हिस्से पूरी तरह काटे हुए जहां क्रिस के टैटू थे.

शरीर की बनावट हूबहू मैच करती है.

किम का दावा, 'अगर पहचान छुपानी हो तो सबसे पहले टैटू ही हटाए जाते हैं.' वे अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही हैं, ताकि इस रहस्य की असल परतें खुल सकें.

म्यूजियम की 'डेड बॉडी' प्रदर्शनी, क्या है इसकी हकीकत? (Las Vegas human body exhibit mystery)

Real Bodies जैसे म्यूजियम दुनिया भर के शहरों में चलते हैं. यहां शवों को 'प्लास्टिनेशन' तकनीक से सालों तक सुरक्षित रखा जाता है. लोग मानव शरीर को अंदर से देखने के लिए भारी टिकट भरते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि, क्या हर शव सही तरीके से प्राप्त किया गया है? और क्या पहचान कभी छुपाई जा सकती है? किम के दावे के बाद यह बहस फिर गर्म हो गई है.

