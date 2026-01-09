आज पूरी दिल्ली ठंड से कांप रही, सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बारिश के साथ अगले 5 दिन बिगड़ेंगे हालात

Delhi Cold Day Alert: दिल्ली में बारिश के साथ ठंड ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिल्ली में सबसे कम न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 4.6 डिग्री दर्ज किया गया. दिल्ली में 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री, 4 दिसंबर को 5.6 डिग्री और 5 दिसंबर को भी 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. लेकिन 2026 में अब तक का सबसे ठंडा दिन 8 जनवरी को साबित हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट स्थित पालम वेधशाला में आज न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद में सुबह के वक्त कई एरिया में हल्की बारिश बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है.दिल्ली में अक्षरधाम, नोएडा फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर जैसे इलाके शामिल है.
दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली शीत लहर ने सर्दी और बढ़ा दी है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखें तो अभी शीतलहर का दौर अगले हफ्ते तक जारी रहेगा.
