मरे हुए कॉकरोच और ऊपर कीड़े का बुरादा...ये है स्पेशल कॉफी, कीमत सुन लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका

Beijing Museum Sells Cockroach Cappuccino: कॉफी पीना ज्यादातर लोगों के लिए सुबह की रस्म जैसा होता है या यूं कहें कि सुबह की शुरुआत ही इससे होती है. इसकी खुशबू, गरमाहट और एक सुकून, लेकिन जरा सोचिए...अगर उसी कॉफी के ऊपर चॉकलेट पाउडर की जगह पिसा हुआ कॉकरोच छिड़का गया हो तो? यकीनन किसी का भी मूड खराब हो जाएगा. दरअसल, बीजिंग के एक कीट-थीम वाले म्यूजियम में असली जिंदगी में यही हो रहा है और यकीन मानिए, वीडियो देखकर भी लोग कॉफी छोड़ने को तैयार हैं, पर ये 'कॉकरोच कॉफी' चखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे.

इस देश में छाई 'कॉक्रोच कॉफी' की दीवानगी (cockroach coffee)

scmp के मुताबिक, बीजिंग के एक मशहूर कीट संग्रहालय ने कॉफी की दुनिया में ऐसा ट्विस्ट दिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. यहां का कैफे 'Cockroach Coffee' बेच रहा है...एक ऐसी कॉफी जिसमें ऊपर से छिड़का जाता है सूखा हुआ कॉकरोच पाउडर और अंदर तैरते मिलते हैं पीले मीलवर्म. आपको जानकर हैरानी होगी कि, इस एक कप की कीमत है 45 युआन यानी करीब 560 रुपये और हिम्मत की कीमत? वो तो आप खुद तय कीजिए.

Exotic coffee with cockroaches and worms is now sold in China, launched by a Beijing museum. Made from safe ingredients from Chinese pharmacies, it offers a unique taste and aroma. Would you try it? pic.twitter.com/gYg134Vbq7 — Телеканал 360.ru (@360tv) November 19, 2025

कैसे बनती है ये कॉफी (Cockroach Powder Coffee)

इस कॉफी की रेसिपी सुनकर लोगों को पहली बार में जोरों का झटका लगता है.

इस कॉफी को बनाने के लिए पहले कॉकरोच सुखाए जाते हैं.

फिर उन्हें पीसकर बनाया जाता है बारीक पाउडर.

कॉफी में मिलाए जाते हैं सूखे मीलवर्म (yellow mealworms).

ऊपर से कॉकरोच पाउडर की 'टॉपिंग'

रिजल्ट:-एक ऐसी ड्रिंक जिसे देखकर पेट भरे बिना ही भर जाता है.

चीन में मिल रही है तिलचट्टे वाली कॉफी (weird coffee trends)

जो बहादुर लोग इसे ट्राय कर चुके हैं, उनका कहना है कि इसका स्वाद...थोड़ा खट्टा, हल्का मिट्टी जैसा और बिल्कुल भी कॉफी जैसा नहीं है. एक ब्लॉगर चेन शी तो आंख बंद करके पूरा कप गटक गए. बाहर आते ही बोले, 'जितना सोचा था उतना घिनौना नहीं है...पर दोबारा नहीं पीऊंगा.' सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा,'मुझे पैसे देकर भी कहोगे, तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा.'

कॉफी पर छिड़का जाता है इस कीड़े का बुरादा (Yellow Mealworms Drink)

म्यूजियम का दावा है कि इसमें इस्तेमाल सभी चीजें पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) की दुकानों से आती हैं. TCM के अनुसार:-

कॉकरोच पाउडर: रक्त संचार बेहतर करने में मदद करता है ऐसा दावा किया जा रहा है.

मीलवर्म: इम्यून सिस्टम बढ़ाने में फायदेमंद करता है ऐसा दावा किया जा रहा है.

युवा लोग इसे एक 'एक्सपेरिमेंटल हैल्दी ड्रिंक' मान रहे हैं, जबकि माता-पिता बच्चों को दूर ही रखते हैं, क्योंकि कॉकरोच का नाम आते ही उनका दिन बिगड़ जाता है.

500 में बिक रही तिलचट्टे वाली कॉफी (China coffee experiment)

बीजिंग म्यूजयिम का मेन्यू अपने आप में एक रोमांचक सफर है:-

Pitcher Plant Coffee – पौधे के डाइजेस्टिव जूस वाली कॉफी.

Ant Coffee – चींटियों से बनी विशेष ड्रिंक (सिर्फ हैलोवीन पर और मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक).

Insect Extract Drinks – कीड़ों के अर्क से बने सीमित एडिशन पेय.

इससे पहले भी चीन में ऐसी कॉफियां ट्रेंड कर चुकी हैं (weird coffee trends)

युनान में डीप-फ्राइड कीड़ों वाली कॉफी.

जिआंग्शी में चिली-पाउडर लट्टे.

और अब… Cockroach Coffee.

कहने को एक कप कॉफी है, लेकिन महसूस होगा जैसे किसी 'फियर फैक्टर चैलेंज' में हिस्सा ले रहे हों.

किसे पसंद आ रही है? (crushed roach powder coffee)

युवा और व्लॉगर्स: कंटेंट के लिए जान देने को तैयार.

ग्राहक: दिन में 10+ कप बिक जाते हैं.

फैमिली विजिटर्स: दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं.

कॉफी के नाम पर ये चीन का नया वायरल स्टंट बन चुका है.

