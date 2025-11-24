विज्ञापन
विशेष लिंक

मरे हुए कॉकरोच और ऊपर कीड़े का बुरादा...ये है स्पेशल कॉफी, कीमत सुन लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका

Viral Coffee Trends: चीन में कीटों से बनी कॉकरोच कॉफी तहलका मचा रही है, जहां कॉफी में मीलवर्म और कॉकरोच पाउडर तैरते हैं. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि, हिम्मत है तो एक कप पीकर दिखाइए…'ये सिर्फ कॉफी नहीं, एक एडवेंचर है.'

Read Time: 4 mins
Share
मरे हुए कॉकरोच और ऊपर कीड़े का बुरादा...ये है स्पेशल कॉफी, कीमत सुन लग जाएगा 440 वोल्ट का झटका
हिम्मत है तो पीकर दिखाओ..इस रेस्टोरेंट में मिल रही है 'कॉक्रोच कॉफी'1 कप की कीमत पर आ जाएंगी 5000 चाय की प्याली

Beijing Museum Sells Cockroach Cappuccino: कॉफी पीना ज्यादातर लोगों के लिए सुबह की रस्म जैसा होता है या यूं कहें कि सुबह की शुरुआत ही इससे होती है. इसकी खुशबू, गरमाहट और एक सुकून, लेकिन जरा सोचिए...अगर उसी कॉफी के ऊपर चॉकलेट पाउडर की जगह पिसा हुआ कॉकरोच छिड़का गया हो तो? यकीनन किसी का भी मूड खराब हो जाएगा. दरअसल, बीजिंग के एक कीट-थीम वाले म्यूजियम में असली जिंदगी में यही हो रहा है और यकीन मानिए, वीडियो देखकर भी लोग कॉफी छोड़ने को तैयार हैं, पर ये 'कॉकरोच कॉफी' चखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

इस देश में छाई 'कॉक्रोच कॉफी' की दीवानगी (cockroach coffee)

scmp के मुताबिक, बीजिंग के एक मशहूर कीट संग्रहालय ने कॉफी की दुनिया में ऐसा ट्विस्ट दिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. यहां का कैफे 'Cockroach Coffee' बेच रहा है...एक ऐसी कॉफी जिसमें ऊपर से छिड़का जाता है सूखा हुआ कॉकरोच पाउडर और अंदर तैरते मिलते हैं पीले मीलवर्म. आपको जानकर हैरानी होगी कि, इस एक कप की कीमत है 45 युआन यानी करीब 560 रुपये और हिम्मत की कीमत? वो तो आप खुद तय कीजिए.

कैसे बनती है ये कॉफी (Cockroach Powder Coffee)

  • इस कॉफी की रेसिपी सुनकर लोगों को पहली बार में जोरों का झटका लगता है.
  • इस कॉफी को बनाने के लिए पहले कॉकरोच सुखाए जाते हैं.
  • फिर उन्हें पीसकर बनाया जाता है बारीक पाउडर.
  • कॉफी में मिलाए जाते हैं सूखे मीलवर्म (yellow mealworms).
  • ऊपर से कॉकरोच पाउडर की 'टॉपिंग'

रिजल्ट:-एक ऐसी ड्रिंक जिसे देखकर पेट भरे बिना ही भर जाता है.

चीन में मिल रही है तिलचट्टे वाली कॉफी (weird coffee trends)

जो बहादुर लोग इसे ट्राय कर चुके हैं, उनका कहना है कि इसका स्वाद...थोड़ा खट्टा, हल्का मिट्टी जैसा और बिल्कुल भी कॉफी जैसा नहीं है. एक ब्लॉगर चेन शी तो आंख बंद करके पूरा कप गटक गए. बाहर आते ही बोले, 'जितना सोचा था उतना घिनौना नहीं है...पर दोबारा नहीं पीऊंगा.' सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा,'मुझे पैसे देकर भी कहोगे, तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा.'

Latest and Breaking News on NDTV

कॉफी पर छिड़का जाता है इस कीड़े का बुरादा (Yellow Mealworms Drink)

म्यूजियम का दावा है कि इसमें इस्तेमाल सभी चीजें पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) की दुकानों से आती हैं. TCM के अनुसार:-

  • कॉकरोच पाउडर: रक्त संचार बेहतर करने में मदद करता है ऐसा दावा किया जा रहा है.
  • मीलवर्म: इम्यून सिस्टम बढ़ाने में फायदेमंद करता है ऐसा दावा किया जा रहा है.
  • युवा लोग इसे एक 'एक्सपेरिमेंटल हैल्दी ड्रिंक' मान रहे हैं, जबकि माता-पिता बच्चों को दूर ही रखते हैं, क्योंकि कॉकरोच का नाम आते ही उनका दिन बिगड़ जाता है.

500 में बिक रही तिलचट्टे वाली कॉफी (China coffee experiment)

  • बीजिंग म्यूजयिम का मेन्यू अपने आप में एक रोमांचक सफर है:-
  • Pitcher Plant Coffee – पौधे के डाइजेस्टिव जूस वाली कॉफी.
  • Ant Coffee – चींटियों से बनी विशेष ड्रिंक (सिर्फ हैलोवीन पर और मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक).
  • Insect Extract Drinks – कीड़ों के अर्क से बने सीमित एडिशन पेय.
Latest and Breaking News on NDTV

इससे पहले भी चीन में ऐसी कॉफियां ट्रेंड कर चुकी हैं (weird coffee trends)

  • युनान में डीप-फ्राइड कीड़ों वाली कॉफी.
  • जिआंग्शी में चिली-पाउडर लट्टे.
  • और अब… Cockroach Coffee.
  • कहने को एक कप कॉफी है, लेकिन महसूस होगा जैसे किसी 'फियर फैक्टर चैलेंज' में हिस्सा ले रहे हों.

किसे पसंद आ रही है? (crushed roach powder coffee)

  • युवा और व्लॉगर्स: कंटेंट के लिए जान देने को तैयार.
  • ग्राहक: दिन में 10+ कप बिक जाते हैं.
  • फैमिली विजिटर्स: दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं.
  • कॉफी के नाम पर ये चीन का नया वायरल स्टंट बन चुका है.

ये भी पढ़ें:- जंगल में इस जानवर को जाता देख कांप उठा लोगों का कलेजा, पुलिस को किया फोन..जांच में निकला 'माउस'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cockroach Coffee, Beijing Insect Museum, Cockroach Coffee China, Weird Coffee Trends, Mealworm Coffee China
Get App for Better Experience
Install Now