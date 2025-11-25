ताबूत में 'जिंदा' हो उठी महिला...चिता जलाने से ठीक पहले सुनाई दी दिल दहला देने वाली आवाज

Thai woman wakes up in coffin: सोचिए... घर में मातम पसरा हो, रिश्तेदार तैयार हों, ताबूत पहुंच चुका हो और अचानक ताबूत के अंदर से ठक-ठक की आवाज आने लगे. यही डरावना लेकिन चमत्कारिक सा दृश्य थाईलैंड में सच हुआ, जब एक 65 साल की महिला चोनथिरोत अपने 'अंतिम संस्कार' से कुछ सेकंड पहले जिंदा हो उठीं, जिन्हें परिवार चार घंटे पहले मृत मान चुका था, वो ताबूत के अंदर से लात मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं. यह घटना लोगों को एक ही झटके में डर और सुकून...दोनों दे गई.

सुबह मृत घोषित, दोपहर को ताबूत में जाग उठीं (Woman declared dead wakes up)

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, चोनथिरोत को 23 नवंबर की सुबह फिट्सानुलोक स्थित उनके घर पर मृत घोषित कर दिया गया था. परिवार ने पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार उन्हें सफेद ताबूत में रखा और बैंकॉक के पास एक मंदिर में मुफ्त अंतिम संस्कार सेवाओं के लिए चार घंटे का सफर तय किया, लेकिन जैसे ही पिकअप ट्रक मंदिर में पहुंचा...ताबूत अचानक हिलने लगा और फिर अंदर से जोर-जोर से लात मारने की आवाज आई. रिश्तेदारों ने जैसे ही ढक्कन खोला. महिला अंदर करवट बदल रही थी और अपने चेहरे से मक्खियां हटा रही थी. यह देखकर सबके होश उड़ गए 'जो हमें मृत लग रही थी, वह तो जिंदा है.'

परिवार ने खुद साइन किए थे मृत्यु के कागज (living woman in coffin)

चोनथिरोत के भाई मोंगकोल ने बताया कि उनकी बहन दो साल से बिस्तर पर थीं और सुबह 2 बजे उन्हें मृत पाया गया. परिवार ने मृत्यु की पुष्टि वाले दस्तावेज पर साइन भी कर दिए थे, जिसे मंदिर के भिक्षु को सौंपा गया था. उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह स्तब्ध था. खुश भी था और डर भी लग रहा था. यह हमारे लिए चमत्कार है.'

मंदिर कर्मचारी ने सुनी आखिरी मिनट में 'मदद की आवाज' (Thai woman alive in coffin)

मंदिर के कर्मचारी 27 वर्षीय थम्मनून ने बताया कि, वह बस ताबूत को संक्षिप्त अंतिम अनुष्ठान के लिए अंदर ले जाने ही वाले थे, तभी ताबूत के भीतर से धप्प-धप्प की तेज आवाज आई. जब उन्होंने ऊपर से कपड़ा हटाया और ढक्कन खोला...चोनथिरोत होश में थीं, हल्की सांसें ले रही थीं और धीमे-धीमे सिर हिला रही थीं. उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था...वो सच में जिंदा थीं.' इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस आई और महिला को बैंकॉक के बंग याई अस्पताल ले जाया गया. मंदिर प्रबंधन ने इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की.

पहले भी हुई है ऐसी घटना...थाईलैंड में दूसरा 'चमत्कार' नहीं (Coffin miracle Thailand)

दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले भी थाईलैंड में एक 85 साल की महिला पुआ श्रीफुएंग को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने आंखें खोलकर बैठ गईं. ऐसी घटनाएं भले ही दुर्लभ हों, लेकिन जब होती हैं तो दुनिया इन्हें चमत्कार के अलावा कुछ और नहीं कह पाती.

