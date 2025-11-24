विज्ञापन
Hulk बनने चले थे...तोतापरी बन गए, सुपरहीरो बनने के चक्कर में लगा लिया ऐसा पेंट, अब नहीं छूट रहा रंग

Hulk Paint Incident: हल्क बनने के चक्कर में एक बंदे ने कपड़ों वाला हरा पेंट पूरे शरीर पर लगा लिया. अब आलम ये है कि, तीन दिनों तक छह-छह बार नहाने और घंटों स्टीम लेने के बाद भी रंग उतरने को राजी नहीं.

Man Turns Green Using Textile Paint: कभी-कभी किसी पार्टी में मजा लेने के चक्कर में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि बाद में खुद ही समझ नहीं आता...हंसे या रोएं. ऐसा ही कुछ हुआ एक ब्रिटिश पर्यटक केन के साथ, जो सुपरहीरो हल्क जैसा दिखने के चक्कर में ऐसी मुश्किल में फंस गया कि उसकी कहानी पढ़कर आपकी भी हंसी छूट जाएगी. सोचिए...आप पार्टी में हल्क बनकर एंट्री मारें, लोग वाह-वाही करें और फिर तीन दिन बाद भी आप वहीं हरा रंग चढ़ाए घूमने को मजबूर हो जाए? दरअसल, हल्क की तरह दिखने के चक्कर बंदे ने पूरे शरीर को हरे रंग से रंग लिया. अब नौबत ये है कि चाह कर भी वो हरा साफ होने का नाम नहीं ले रहा.

'चेहरे का मेकअप नहीं, सीधे टेक्सटाइल पेंट चढ़ा लिया'(Textile paint stuck on skin)

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, केन बेनिडोर्म के एक रिसॉर्ट में पार्टी करने पहुंचे थे. सोच लिया कि इस बार हल्क बनकर इम्प्रेशन जमाना है, लेकिन असली गलतफहमी यहीं हुई. उन्होंने मेकअप पेंट की जगह गलती से टेक्सटाइल पेंट यानी कपड़ों वाला रंग चुन लिया. यह वही पेंट होता है जो कपड़ों पर चढ़ता है और धुलकर भी आसानी से उतरता नहीं. हैरानी की बात तो ये है कि, केन ने इसे छह परतों में पूरे शरीर पर लगा लिया...चेहरे से लेकर पैर तक.

'छह बार नहाए, कई घंटे स्टीम ली..फिर भी हरे ही रहे' (British tourist dyes body green)

पार्टी खत्म हुई, सबने खूब तारीफ की...रात मजेदार रही, लेकिन समस्या अगली सुबह शुरू हुई. केन ने पेंट हटाने की कोशिश की. एक बार नहाए..दूसरी बार नहाए..छह बार नहाने के बाद भी नतीजा, शरीर हरा ही रहा. दोस्तों ने सलाह दी कि, स्टीम रूम में बैठो. केन तीन दिन तक कई घंटों तक स्टीम बाथ में बैठे रहे, पर पेंट जिद्दी निकला. गर्दन, सिर और शरीर के हिस्सों पर अभी भी चटक हरा रंग चमकता रहा. उनके दोस्त ग्राहम ने कहा कि, 'हमने हर तरीका आजमाया, साबुन बदले, स्क्रब बदले, लेकिन रंग भाई 'साहब', जान ही नहीं छोड़ रहा था.'

पहले हाथ पर टेस्ट किया था… पर असली हादसा बाद में हुआ (Benidorm tourist paint story)

मजेदार बात यह है कि केन ने पार्टी से पहले अपनी बांह पर टेस्ट भी किया था. उस समय पेंट आसानी से उतर गया, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह ठीक रहेगा, लेकिन असली खेल यह था..उन्होंने टेस्ट के लिए एक परत लगाई थी, लेकिन शरीर पर छह परतें चढ़ा लीं. हवा, पसीना, पार्टी सबने मिलकर पेंट को त्वचा में ऐसे चिपकाया कि अगले तीन दिन तक केन 'रियल-लाइफ ग्रीन ह्यूमन' दिखते रहे.

'हल्क बनने गया था और मिनी-हल्क बनकर फंस गया' (Man baths six times to remove paint)

अब हालत यह है कि हाथ-पैर का रंग तो कुछ हद तक उतर गया है, पर गर्दन और शरीर के कुछ हिस्से अब भी हरे दिखते हैं. केन भी हंसते हुए कहते हैं कि, 'शायद अब हल्क बनने से पहले Hulk Safety Manual पढ़ना पड़ेगा.' लोग सोशल मीडिया पर भी इस किस्से को खूब शेयर कर रहे हैं. कह रहे हैं कि, 'सुपरहीरो बनने का जोश हो, तो पेंट भी सोच-समझकर ही लगाना चाहिए.'

