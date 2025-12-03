ससुराल पहुंचकर 20 मिनट बाद ही दुल्हन ने लिया अलग होने का फैसला, सुहागरात पर साइन किया तलाक, चौंका देगा मामला

विज्ञापन
विशाल, भलुअनी में अपने पिता का जनरल स्टोर चलाने में मदद करता था. उसने 25 नवंबर को सलेमपुर की पूजा से शादी की थी. दूल्हे की बारात उसी शाम 7 बजे दुल्हन के घर पहुंच गई थी, रात भर शादी की रस्में चलीं और सुबह विदाई हुई.

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती से शादी के महज 20 मिनट के अंदर शादी तोड़ दी और मायके रवाना हो गई. पूजा नाम की इस युवती की शादी विशाल मधेसिया नाम के शख्स से हुई थी. विशाल, भलुअनी में अपने पिता का जनरल स्टोर चलाने में मदद करता था. उसने 25 नवंबर को सलेमपुर की पूजा से शादी की थी. दूल्हे की बारात उसी शाम 7 बजे दुल्हन के घर पहुंच गई थी, रात भर शादी की रस्में चलीं और सुबह विदाई हुई.

ससुराल पहुंचते ही दुल्हन ने सुनाया रिश्ता तोड़ने का फरमान

नई नवेली दुल्हन, दूल्हे के परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंची और फिर उसे उसके नए कमरे में ले जाया गया. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए. कमरे में जाने के महज 20 मिनट बाद, वह कमरे से बाहर निकली और कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती. उसने विशाल के घर के आंगन में भी यह बात बताई, जो उस समय रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ था.

वहां मौजूद लोगों को पहले लगा कि वह शायद किसी बात से नाराज है और गुस्से में ऐसा कह रही है. घरवालों से उससे पूछा कि क्या हुआ था और उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया, लेकिन वह चुप रही. पूजा ने यह नहीं बताया कि वह अपने माता-पिता के घर लौटने पर क्यों अड़ी हुई थी. दूल्हे के परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार कहती रही, “मेरे मम्मी-पापा को बुलाओ. मैं यहां नहीं रहूंगी.”

पंचायत ने लिया अलग करने का फैसला

इसके बाद विशाल के परिवार ने पूजा के परिवार को उसके फैसले के बारे में बताया. सभी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फैसला बदलने या अचानक मन बदलने का कारण बताने को तैयार नहीं थी. इसके बाद, गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों परिवारों और आस-पास के लोगों ने 26 नवंबर को लगभग पांच घंटे तक इस मामले पर चर्चा की.

कोई हल न निकलने पर, पंचायत ने परिवारों को जोड़े को अलग करने की सलाह दी. एक रिटेन एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि शादी आपसी सहमति से खत्म हुई है. दोनों पक्षों को दोबारा शादी करने के लिए आजाद कर दिया गया. शादी में मिले सभी तोहफ़े और पैसे वापस करने को भी कहा गया. उस शाम पूजा आखिरकार अपने मम्मी-पापा के घर लौट आई.

सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन

यह खबर इंटरनेट पर वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ इस पर व्यंग्य करते हुए कमेंट कर रहे हैं तो कुछ पूजा के फैसले को साहसी कदम बता रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा,  “20 मिनट का ट्रायल पीरियड, और उसने अनसब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया.” वहीं एक ने लिखा कुछ साल तक एडजस्टमेंट कर फिर अलग होने से अच्छा है कि अभी फैसला ले लिया. वहीं एक ने लिखा, वैसे ये काफी साहसी कदम है. वहीं एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ब्लिंकिट से भी तेज.

