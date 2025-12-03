विज्ञापन
बेटे ने घर में घुसकर कह दी ऐसी बात, रोने लगी मां, पिता करने लगे गालों पर पप्पी

मुंबई के शख्स ने अचानक अपने माता-पिता को सरप्राइज में नए घर की चाबी देकर हैरान कर दिया. मां हैरान रह गईं और पिता खुशी से नाच उठे. यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जीत रहा दिल

अपना घर हर किसी का सपना होता है. हर कोई यही चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, फिर चाहे वो छोटा सा ही क्यों न हो लेकिन अपना हो. जिसे वो खुद अपनी मर्जी से सजा सके और सुकून से रह सके. अगर बात करें माता-पिता की तो सभी पैरेंट्स की यह ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का भी अपना घर हो और जब वो उनके इस सपने को पूरा करते हैं, तो ये खुशी किसी सपने के पूरा होने जैसी होती है. ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के एक शख्स के पैरेंट्स के साथ. जब शख्स ने अपने पैरेंट्स को अचानक नए घर का सरप्राइज दिया. शख्स द्वारा अपने माता-पिता को घर की चाबी सौंपने का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के दिल छू रहा है. शख्स ने अपने माता-पिता को एक नए घर का साधारण-सा वॉकथ्रू कराने के बहाने उन्हें वहां बुलाया था. माता-पिता को लगा कि उनका बेटा यह घर किराए पर ले रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी.

घर खरीदा है माता-पिता के लिए

वीडियो में शख्स अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर खड़ा दिखाई देता है. वह पहले कुछ कागज़ और एक नेमप्लेट उन्हें देता है. माता-पिता अब तक यही मान रहे होते हैं कि यह किराए पर लिया गया नया घर है. तभी वह बताता है कि यह घर उसने खरीदा है, वह भी अपने माता-पिता के नाम पर. यह सुनते ही उसकी मां हैरान होकर बेटे को देखती रह जाती हैं. उनके चेहरे पर अविश्वास धीरे-धीरे एक प्यारी-सी मुस्कान में बदल जाता है. कुछ पलों बाद मां और बेटा भावुक होकर एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं.

देखें Video:

पिता की खुशी देखते ही बनती थी

घर उनके नाम पर होने का पता चलते ही पिता भावुक हो उठते हैं. वह बेटे को गले लगाते हैं, उसके गाल पर प्यार से किस करते हैं और फिर अचानक खुशी में झूमते हुए नाचने लगते हैं. यह दृश्य देखने वालों का दिल पिघला देता है. वीडियो में शख्स अपने माता-पिता को चाबी सौंपते हुए कहता है, “ये घर आपका है.” बेटे की यह बात सुनकर माता-पिता के चेहरे पर जो खुशी झलकती है, वह किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है.

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार 

वीडियो पर लोगों ने ढेरों प्यार और दुआएं भेजीं. एक यूज़र ने लिखा कि माता-पिता के चेहरे पर ऐसी खुशी कभी भुलायी नहीं जा सकती. दूसरे ने कहा कि यह वही पल है जिसमें माता-पिता के गर्व और प्रेम की चमक साफ दिखाई देती है. कई लोगों ने शख्स के पिता के रिएक्शन को “सोने जैसा” बताया और कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी की बाढ़ आ गई. वीडियो पोस्ट करने वाले अशिष जैन मुंबई में डायमंड ट्रेड से जुड़े हैं. उनके इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ बिताए पलों के अलावा भारत और विदेश यात्राओं की झलक भी देखने को मिलती है.

