हिरण निगलने के बाद सड़क पर रेंगता दिखा विशाल अजगर, पलभर में कर दिया खेला, रोंगटे खड़े कर देगा Video

Massive python swallows deer: केरल के वायनाड ज़िले में एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसे देखकर स्थानीय निवासी भी सन्न रह गए. कल्लाडी-अरनमाला रोड पर एक विशाल अजगर को तब देखा गया जब उसने एक पूरे हिरण को निगल लिया था और भारी शरीर के साथ सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. यह घटना मेप्पाडी क्षेत्र की है, जहां सड़क के किनारे जंगल का घना इलाका है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, अजगर ने सड़क किनारे के जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसे पूरा निगल लिया. शिकार के बाद उसका शरीर अत्यंत फूला हुआ था, जिससे उसके चलने की गति बेहद धीमी हो गई. सांप धीरे-धीरे सड़क के बीच तक पहुंच गया, जिससे राहगीर सहम गए और रुककर दूर से ही खड़े हो गए.

इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया

लोगों के अनुसार, ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था. कई लोगों ने अपने मोबाइल पर इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फॉरेस्ट विभाग को मिली सूचना, लेकिन तब तक सांप जंगल में लौट चुका था. वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी. अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अजगर धीरे-धीरे वापस जंगल की ओर रेंगना शुरू कर चुका था. अधिकारियों ने बताया कि अजगर ने हिरण को पूरी तरह निगलने के बाद सामान्य रूप से सुरक्षित स्थान की ओर लौटना शुरू कर दिया था.

देखें Video:

सौभाग्य से न तो किसी स्थानीय शख्स को चोट पहुंची और न ही किसी वाहन को नुकसान हुआ. वन विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे मौकों पर जंगली जानवरों के पास जाने की कोशिश न करें. सांप या किसी भी अन्य वन्यजीव को परेशान करना खतरनाक हो सकता है. वन अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर किसी भी इलाके में जंगली जानवर नज़र आएं, तो उन्हें छेड़ने या नज़दीक जाकर वीडियो बनाने से बचना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करना ही सबसे सुरक्षित कदम होता है.

अजगर की चर्चा पूरे दिन छाई रही

उन्होंने बताया कि वायनाड के जंगलों में अजगर देखे जाना असामान्य नहीं है, लेकिन किसी बड़े शिकार के बाद उनका खुले इलाके में दिखाई देना दुर्लभ है. घटना के बाद इलाके में इस विशाल अजगर की चर्चा पूरे दिन छाई रही. कई लोग यही कहते दिखे कि इतने बड़े सांप को इतना भारी शिकार निगले हुए देखना उनके लिए पहली और शायद आखिरी बार का अनुभव होगा.

