ये शादी है या स्पा सेंटर? वायरल वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

शादी में पेट भर खाना तो आम बात है, लेकिन अगर उसी शादी में आपके थके हुए पैर भी रिलैक्स हो जाएं तो? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शादी के मेहमान सोफे पर बैठे हैं और प्रोफेशनल तरीके से उनके पैरों की मालिश की जा रही है, वो भी शादी के बीचों-बीच.

शादी में थके मेहमानों के लिए VIP ट्रीटमेंट, बुआ से लेकर फूफा तक सभी को मिला फ्री फुट मसाज

Wedding Guests Get Foot Massage: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग कन्फ्यूज हैं कि ये शादी का फंक्शन है या कोई लग्जरी स्पा कैफे. वीडियो में दिख रहा है कि मेहमान आराम से सोफे पर बैठे हैं, पैर आगे बढ़ाए हुए हैं और यूनिफॉर्म पहने स्टाफ उन्हें फुट मसाज दे रहा है. पीछे शानदार लाइटिंग, डेकोरेशन और शादी का माहौल, लेकिन फोकस पूरा पैरों पर.

शादी में फुट मसाज (New Wedding Rule?)

आमतौर पर शादियों में मेहमान लाइन में लगकर खाना खाते दिखते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा है. यहां मेहमान पहले रिलैक्स कर रहे हैं, फिर शायद सोच रहे होंगे, 'अब खाना और भी ज्यादा मजा देगा.' वायरल हो रहे इस वीडियो में मेहमानों को बड़े ही आराम से फुट मसाज लेते देखा जा सकता है. वीडियो के साथ लिखा कैप्शन है, 'अब शादियों में सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी मिलता है' और अब इंटरनेट इस लाइन पर फिदा हो गया है.

शादी है या स्पा सेंटर? (Wedding or Spa Center?)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में हंसी की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, 'ऐसी शादी में तो रोज बुलाओ.' तो किसी ने कहा, 'हमारी शादी में तो कुर्सी भी ठीक नहीं थी.' कुछ यूजर्स इसे लग्जरी ट्रेंड बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे 'हद से ज्यादा' भी कह रहे हैं.

नया ट्रेंड या सिर्फ वायरल स्टंट? (Trend or Just a Viral Gimmick?)

वेडिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आजकल शादियों में unique experience देने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कोई लाइव सिंगर बुला रहा है, कोई गेम जोन, तो कोई अब Foot Spa Service. शादी अब सिर्फ रस्मों का नहीं, बल्कि Instagrammable moments का इवेंट बन चुकी है.

