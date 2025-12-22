ये है दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम, एक शीशी की कीमत में आ जाएगी लग्जरी कार

दुबई एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम ‘शुमुख'. इसकी कीमत करीब 1.3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10.8 करोड़ रुपए है. यह परफ्यूम सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि लग्जरी और टेक्निक का अनोखा मेल है.

इस खास परफ्यूम को Nabeel Perfumes के फाउंडर असगर आदम अली ने तैयार किया है. इसे बनाने में पूरे 3 साल लगे और करीब 494 बार टेस्ट किए गए, ताकि दुबई की शान और खुशबू को एक बोतल में उतारा जा सके.

शुमुख क्या है और इसका मतलब क्या है?

‘Shumukh' एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है- सबसे ऊंचा, सबसे बेहतर या सबसे ज्यादा का हकदार. नाम की तरह ही इसका लुक और कीमत भी बेहद शाही है.

परफ्यूम की बोतल क्यों है इतनी महंगी?

शुमुख की बोतल ही इसे दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम बनाती है. यह 3 लीटर मुरानो ग्लास की बोतल में आता है, जिसे लगभग 1.97 मीटर ऊंचे डिस्प्ले केस में रखा गया है. इस बोतल में 3,571 हीरे, 2.5 किलो 18 कैरेट सोना, 5.9 किलो शुद्ध चांदी, मोती और स्विस टोपाज लगे हुए हैं. यानी ये बोतल किसी ज्वेलरी पीस से कम नहीं है.

दुबई की पहचान दिखाती डिजाइन

शुमुख की बोतल पर की गई नक्काशी दुबई की संस्कृति को दर्शाती है. इसमें बाज़, अरबियन घोड़े, गुलाब, मोती की डाइविंग और दुबई की मॉर्डन इमारतें बनाई गई हैं. यह डिजाइन पुराने अरब कल्चर और मॉर्डन दुबई का सुंदर मेल है.

शुमुख की खुशबू कैसी है?

यह एक जेंडर-न्यूट्रल परफ्यूम है, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें शामिल हैं:

चंदन

कस्तूरी

लोबान

अगरवुड (ऊद)

एम्बर और साथ ही, टर्किश गुलाब और इलंग-इलंग की हल्की खुशबू इसे और खास बनाती है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए

शुमुख ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जैसे-