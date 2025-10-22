विज्ञापन
विशेष लिंक

TTE से भिड़ी खुद को लोको पायलट की पत्नी बताने वाली महिला, बोली- हमारा BP हाई मत करिए, सिर फोड़ देंगे

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में TTE द्वारा टिकट मांगने पर दादागिरी दिखाती महिला के तेवर देख लोग बोल रहे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी.

Read Time: 2 mins
Share
TTE से भिड़ी खुद को लोको पायलट की पत्नी बताने वाली महिला, बोली- हमारा BP हाई मत करिए, सिर फोड़ देंगे
AC कोच में सीट को लेकर महिला और टीटीई में जबरदस्त बहस, कार्रवाई करने की बात पर बोली- सिर फोड़ देंगे

Loco Pilot Wife And TTE Clash: कभी-कभी एक टिकट कितनी बड़ी बहस में बदल जाता है, ये देखने को मिला गोड्डा वीक्ली एक्सप्रेस (Train No. 15090) में. इस ट्रेन में एक महिला बिना रिजर्व सीट के AC कोच में बैठी थी. जब टीटीई ने टिकट मांगा, तो महिला ने खुद को लोको पायलट की पत्नी बताया और सीट छोड़ने से साफ इंकार कर दिया.

'जो आएगा उसका सिर फोड़ देंगे' महिला का रौबदार जवाब (Loco Pilot Wife Viral Video)

टीटीई ने जब कार्रवाई की बात कही, तो महिला भड़क गई और बोली, 'जो आएगा उसका सिर फोड़ देंगे.' इस पर पूरे कोच में हलचल मच गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि टीटीई उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिला लगातार गुस्से में जवाब देती रहती है.

'वीडियो बनाकर रेलमंत्री को भेज दीजिए' (TTE Clash Train Video)

टीटीई जब सीट छोड़ने को कहता है, तो महिला तुनककर कहती है, 'आप वीडियो बनाकर रेलमंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं पड़ा है.' टीटीई उसे याद दिलाता है कि 41 नंबर सीट उसकी नहीं है, लेकिन महिला कहती है, 'हमारे बच्चे को बर्थ मिलेगा, तभी जाएंगे.' जब टीटीई पूछता है कि बच्चे की सीट कौन-सी है, तो महिला पास दिखाने की बात कहने लगती है और भड़ककर मैनेजमेंट को फोन लगाने को कहती है.

'हमारा BP हाई मत करिए' महिला की ऊंची आवाज में चेतावनी (Loco Pilot Wife Aur TTE Ki Bahas Ka Video)

जब टीटीई बार-बार समझाने की कोशिश करता है, तो महिला चिल्लाते हुए कहती है, 'चले जाइए यहां से, हमारा BP हाई मत करिए.' वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बच्चों को पास बिठाकर सीट छोड़ने से मना कर रही है.

सोशल मीडिया पर बवाल, यूजर्स बोले 'सरकारी नौकरी का एरोगेंस है ये' (Trending Train Fight Video)

X (Twitter) पर @gharkekalesh ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'टीटीई और लोको पायलट की पत्नी के बीच टिकट को लेकर कलेश.' कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'ट्रेन खरीदी है क्या?', जबकि दूसरे ने कहा, 'सरकारी नौकरी का एरोगेंस है ये.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Loco Pilot Wife Viral Video, TTE Clash Train Video, Train Fight Viral, Loco Pilot Wife TTE Fight, Godda Weekly Express News
Get App for Better Experience
Install Now