गर्लफ्रेंड की फोटो देखते ही पापा का चढ़ गया पारा, फूट-फूटकर रोने लगी मां, बेटे के गाल पर जड़ा जोरदार थप्पड़

Parents Reaction on Son GirlFriend: भारत में लव स्टोरीज की कोई कमी नहीं है...कुछ कहानियां रोमांटिक होती हैं, तो कुछ ट्रैजिक और मजेदार दोनों. सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक कहानी तहलका मचा रही है, जिसमें एक CA फाइनल के स्टूडेंट की 'सीक्रेट डांडिया डेट' उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई. उसने सोचा था कि घरवालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक परफ्यूम ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया.

झूठ बोलकर गया गर्लफ्रेंड के साथ डांडिया नाइट (dandia night viral story)

रेडिट पर शेयर की गई इस कहानी में लड़के ने बताया कि वह अपने CA फाइनल और CFA की पढ़ाई में बिजी था. इसी बीच उसे एक लोकल इवेंट का डांडिया नाइट पास मिला. उसने अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ जाने का फैसला किया. घरवालों को बोला, 'दोस्तों के साथ जा रहा हूं, लेकिन असल में ये उसकी सीक्रेट डेट थी.' रात भर डांस, मस्ती, हंसी-मजाक और ढेर सारी यादें…सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था.

परफ्यूम से खुल गया झूठ (perfume exposed love story)

रात करीब 10:30 बजे जब वह घर लौटा, तो उसकी मां को उसके कपड़ों से लड़कियों वाले परफ्यूम की खुशबू आई. मां ने शक में दोस्तों को फोन किया, लेकिन वहां सच्चाई फंस गई. दोस्तों को कुछ पता नहीं था. बस फिर क्या था...मां रोने लगीं, बहन ने भी बताया कि भाई कुछ दिनों पहले किसी लड़की से बात कर रहा था और फिर घर में शुरू हुआ 'रियल ड्रामा.'

पापा ने थप्पड़ मारा, मां ने रोते हुए छीन लिया फोन (girlfriend boyfriend caught)

लड़के ने लिखा, 'मां ने मेरा फोन छीनकर तस्वीरें देख लीं और फूट-फूटकर रोने लगीं. पापा ने मुझे थप्पड़ मारा. पूरा घर मुझ पर टूट पड़ा. उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मांगा, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया. वह आगे लिखता है, 'मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ. मैंने ठान लिया है कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा, तो अपने माता-पिता के साथ नहीं रहूंगा.'

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा (ladka girlfriend dandia night)

इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'यार, कह देता कि बहन का परफ्यूम लगाया था.' जबकि दूसरे ने कहा, 'ये हर छोटे शहर के लड़के की कहानी है.' कई लोगों ने लिखा कि भारत में अभी भी 'प्यार' और 'प्राइवेसी' को समझने में परिवारों को वक्त लगेगा.

