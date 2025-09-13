विज्ञापन
टीचर ने ठुमक-ठुमक गाने पर स्टूडेंट्स के साथ बनाई क्यूट डांस Reel,यूजर्स बोले- इस ट्रेंड की विनर

सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिक्किम की एक टीचर (Sikkim teacher) अपने क्यूट स्टूडेंट्स के साथ नेहा भसीन के पॉपुलर पंजाबी गीत ‘जुत्ती मेरी' पर डांस करती हुई खुशी के पल को कैद कर रही है. जहां ज्यादातर लोगों ने अपने दोस्तों या साथियों के साथ "ठुमक ठुमक" ट्रेंड में भाग लिया, वहीं इस टीचर ने अपने प्यारे छात्रों को इसमें शामिल करके इसे एक नया ट्विस्ट दे दिया, जिससे वीडियो और भी अधिक प्यारा और दिल को छू लेने वाला बन गया.

वीडियो को कर्मा डोमा (@karmadoma_15) ने इंस्टाग्राम पर कैप्शन के साथ शेयर किया, "अगर वह नहीं करेंगे, तो मेरे छात्र करेंगे." वीडियो की शुरुआत में टीचर कैमरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं, जो सफ़ेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने हुए हैं. एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ, वह प्री-कोरस प्रस्तुत करना शुरू करती हैं. स्कूल यूनिफॉर्म पहने और गले में आई कार्ड लटकाए बच्चे अपनी टीचर के पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं.

देखें Video:

कुछ ही सेकंड में, दृश्य बदल जाता है जब उनके छात्र एक-एक करके शामिल होते हैं, जिससे वीडियो में ऊर्जा और क्यूटनेस आ जाती है. इंस्टाग्राम यूज़र्स ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया और इसे दिल को छू लेने वाला और मनमोहक बताया. इस वीडियो ने नेहा भसीन का भी ध्यान खींचा, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी.

एक यूज़र ने मज़ेदार कमेंट करते हुए लिखा, "और मेरी टीचर्स मुझे मारती थीं." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "हर गुजरते छात्र के साथ, क्यूटनेस का स्तर बढ़ता ही जा रहा है." तीसरे ने लिखा, "कितनी मज़ेदार क्लिप है." चौथे ने लिखा, "छोटे लड़के बेहद प्यारे और मज़ेदार अंदाज़ में 'ठुमक ठुमक' करने की कोशिश कर रहे हैं,"  यह वायरल वीडियो 8 सितंबर, 2025 को शेयर किया गया था और तब से इसे 1.93 करोड़ बार देखा जा चुका है और 23 लाख 94 हज़ार से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

