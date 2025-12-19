झुमका नहीं, दिल गिरा दिया... दादी का ज़ोरदार डांस वायरल, ऐसे किए इशारे और लचकाई कमर कि घायल हुआ इंटरनेट!

Dadi dance on Jhumka Gira Re: शादी का माहौल हो, संगीत की धुन बजे और घर की दादी अचानक डांस फ्लोर पर उतर आएं, तो समझ लीजिए नज़ारा खास होने वाला है. आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ही दिल खुश कर देने वाले वीडियो तेजी से वायरल होते हैं, जो उम्र के बंधन तोड़कर जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही वीडियो छाया हुआ है, जिसमें एक दादी ‘झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में' गाने पर ऐसा शानदार और मस्ती भरा डांस करती नजर आ रही हैं कि हर देखने वाला मुस्कुरा उठता है.

दादी का धमाकेदार डांस

वायरल वीडियो किसी घर की शादी के संगीत समारोह का बताया जा रहा है. जैसे ही गाना बजता है, दादी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस फ्लोर पर आ जाती हैं. कभी कमर मटकाती हैं, तो कभी आंखों से इशारे करती नजर आती हैं. उनके चेहरे की खुशी और डांस स्टेप्स देखकर साफ समझ आता है कि वह इस पल को पूरी तरह जी रही हैं. आसपास खड़े लोग पहले तो हैरान होते हैं, फिर तालियों और हंसी के साथ दादी का हौसला बढ़ाने लगते हैं.

देखें Video:

यही असली एनर्जी है

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @ashmita.sharma15 ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है- 'दादी ऑन फायर'. वीडियो को अब तक 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 1 लाख 62 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसी दादी सबको मिले' दूसरे ने कहा, 'दादी की एनर्जी आज के यंगस्टर्स को भी मात दे दे', किसी ने मजाक में लिखा, 'झुमका नहीं, दिल गिरा दिया दादी ने.

क्यों दिल जीत रहा यह वीडियो ?

यह वीडियो सिर्फ डांस का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो बताती है कि खुश रहने और मस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती. दादी का बेफिक्र अंदाज, उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास लोगों को खूब पसंद आ रहा है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

