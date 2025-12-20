मौनी रॉय ने ऐश्वर्या राय के ‘कजरा रे’ पर किया किलर डांस, वीडियो देख फैंस बोले- नागिन वाला जलवा अभी भी है

टीवी की ‘नागिन' के नाम से मशहूर मौनी रॉय अब बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी खूबसूरती के चर्चे होते रहते हैं. इन दिनों उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मौनी फिल्म बंटी और बबली के आइकॉनिक सॉन्ग ‘कजरा रे' पर स्टेज पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं. उनके एक्सप्रेशंस, ग्रेस और एनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डांस उनके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पैशन है. पिंक लहंगे में मौनी की स्टेज प्रेजेंस देखते ही बनती है और भीड़ उनकी हर मूव पर तालियां बजाती दिखती है.



डांस से ज्यादा लुक पर हुई चर्चा

जहां ज्यादातर फैंस मौनी के डांस और फिटनेस की तारीफ करते नजर आए, वहीं कुछ लोगों ने उनके लुक को लेकर अलग-अलग कमेंट्स भी किए. हालांकि ये बातें वीडियो की चमक के सामने ज्यादा टिक नहीं पाईं. मौनी का कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ बताता है कि वो ट्रोलिंग से ऊपर उठकर अपने काम पर फोकस करती हैं. उनके चाहने वालों का मानना है कि मौनी हर बार नए अंदाज में खुद को प्रेजेंट करना जानती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.



‘नागिन' से लेकर मल्टीटैलेंटेड स्टार तक

मौनी रॉय को सबसे बड़ी पहचान एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन से मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रखा. फिल्मों, वेब सीरीज़, म्यूजिक वीडियोज और डांस रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आकर मौनी ने साबित किया कि वो एक कंप्लीट एंटरटेनर हैं. ये वायरल वीडियो भी यही दिखाता है कि मौनी जहां भी परफॉर्म करती हैं, वहां लाइमलाइट अपने आप उन्हीं के नाम हो जाती है.