धुरंधर के आगे इस फिल्म ने कमाए 28,741,500,000 करोड़ रुपये, अकेले कनाडा में की 7,89,42,55,600 करोड़ रुपये की कमाई

Avatar Fire and Ash box office collection Day 3: हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

नई दिल्ली:

Avatar Fire and Ash box office collection Day 3: हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरून की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह अवतार सीरीज की तीसरी कड़ी है, जो पेंडोरा ग्रह की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर करीब 345 मिलियन डॉलर (लगभग 28,741,500,000 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली है. इसमें अमेरिका और कनाडा से 88 मिलियन डॉलर (7,89,42,55,600 करोड़ रुपये), जबकि बाकी देशों से 257 मिलियन डॉलर (23,05,45,31,950 करोड़ रुपये) आए हैं.

यह कमाई साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है. इससे आगे सिर्फ डिज्नी की ही एनिमेटेड फिल्म 'जूटोपिया 2' है, जिसने 497 मिलियन डॉलर (44,57,95,82,950 करोड़ रुपये) से ज्यादा कमाए थे. विदेशी बाजारों में फिल्म की शुरुआत मजबूत रही, खासकर चीन में जहां इसने 57 मिलियन डॉलर (5,11,32,70,500 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ओपनिंग की. फ्रांस, जर्मनी और कोरिया जैसे देशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

भारत में फिल्म ने पहले दो दिनों में नेट कलेक्शन के रूप में करीब 41 करोड़ रुपये कमाए, और वीकेंड खत्म होने तक ग्रॉस कलेक्शन 66 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया. हालांकि, यह पिछली अवतार फिल्मों की तुलना में थोड़ा कम है. 2022 में रिलीज हुई 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने ग्लोबल ओपनिंग में 435 मिलियन डॉलर (39,02,23,27,500 करोड़ रुपये) कमाए थे, जबकि अमेरिका में 134 मिलियन डॉलर (12,01,78,63,700 करोड़ रुपये). इस बार अमेरिकी ओपनिंग 35 फीसदी कम रही.

फिल्म में फिर से सैम वर्थिंगटन और जो सल्डाना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो ना'वी परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं. विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ हो रही है, लेकिन क्रिटिक्स की राय मिली-जुली है. रॉटन टोमेटोज पर स्कोर 68 फीसदी है, जो सीरीज की अब तक की सबसे कम रेटिंग है. फिर भी, अवतार सीरीज की फिल्में शुरुआती कमाई से ज्यादा लंबे समय तक चलकर सफलता हासिल करती रही हैं. पहली फिल्म ने 2.9 अरब डॉलर और दूसरी ने 2.3 अरब डॉलर कमाए थे. विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में यह फिल्म और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. देखना यह है कि पेंडोरा की जादुई दुनिया दर्शकों को कितना लुभाती है.
 

