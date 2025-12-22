Viral Video: साड़ी-हाई हील्स में महिला ने डांस फ्लोर पर उड़ाया गरदा, लोग बोले- वाह दीदी

साड़ी और हील्स पहनकर नाचना महिलाओं के लिए उतना कंफर्ट नहीं है, जितना की पुरषों के लिए पैंट-शर्ट में कंफर्ट होता है. अगर आप एक महिला हैं और ऐसा सोचती है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में महिला के इस डांस ने बता दिया है कि नाचने वाला किसी भी कॉस्ट्यूम में नाच सकता है. महिला के इस ताबड़तोड़ डांस ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को अपने जान-पहचान के लोगों के साथ धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं. अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए बिना नहीं रह पाएंगे.

साड़ी पर हाई हील्स पहन नाची महिला

यह वीडियो एक वेडिंग फंक्शन का लग रहा है, जहां डीजे फ्लोर पर काले रंग की सीक्वेंस साड़ी और हाई हील्स पहने एक महिला पंजाबी गाने पर भांगड़ा डांस कर रही है. भांगड़ा डांस भी कोई ऐसा-वैसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए दो हाथ उठाए और हो गया डांस. नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डीजे फ्लोर पर एक पुरुष संग नाच रही इस महिला ने भांगड़ा डांस वैसा ही किया है, जैसा कि किया जाता है. इस महिला ने अपने भांगड़ा डांस से अपने सामने नाचे रह पुरुष को अपनी डांस एनर्जी से पछाड़ दिया है. महिला उछल-उछलकर भांगड़ा कर रही है. देखने वालों की नजर बस इस महिला पर है. आपको भी बहुत देर बाद इस बात का पता चलेगा कि इस महिला के साथ डीजे फ्लोर पर एक शख्स भी नाच रहा है.

महिला की डांस एनर्जी देख लोग शॉक्ड

महिला के इस फुल एनर्जी डांस वाले वीडियो पर एक व्यूज 1 मिलियन पार कर चुके हैं. महिला के डांस पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है, 'भई वाह..मजा आ गया'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ओ भाईसाहब, अमेजिंग'. तीसरा यूजर लिखता है, 'मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि साड़ी पर हाई हील्स पहनकर ऐसा डांस भी किया जा सकता है'. चौथा यूजर लिखता है, 'मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा'. कई यूजर्स तो महिला की डांस एनर्जी देख शॉक्ड हैं और इस डांस के बेस पर उन महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो हाई हील्स और साड़ी का बहाना बनाकर नाचने से मना करती हैं.