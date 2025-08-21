विज्ञापन
जब पति-पत्नी के इस केस पर जज फ्रैंक कैप्रियो की छूट गई थी हंसी, कोर्ट रूम में लगे ठहाके, देखें वायरल Video

कोर्ट रूम में कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है, जब जज फ्रैंक कैप्रियो ने खूब ठहाके लगाए. उनकी याद में बात करेंगे पति-पत्नी के एक ऐसे केस की जब जज साहब भी अपनी हंसी को चाहकर भी नहीं रोक पाए थे.

रोड आइलैंड के रिटायर्ड अमेरिकी म्यूनिसिपल जज फ्रैंक कैप्रियो का बीती 20 जून को 88 साल की उम्र में निधन हो गया. वह अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे. वह कोर्ट रूम में अपनी दयालुता और विनम्रता के लिए जाने जाते थे. फ्रैंक कैप्रियो के फैमिली वाले मामलों में सुनाए जाने वाले फैसलों की खूब सराहना होती रही है और दुनियाभर में उनके जजमेंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं. यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे और नेक न्यायाधीश का तमगा मिला हुआ है. कोर्ट रूम में कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है, जब जज फ्रैंक कैप्रियो ने खूब ठहाके लगाए. उनकी याद में बात करेंगे पति-पत्नी के एक ऐसे केस की जब जज साहब भी अपनी हंसी को चाहकर भी नहीं रोक पाए थे.

टेलीविजन सीरीज 'कॉट इन प्रोविडेंस' में प्रतिवादियों के साथ उनकी दयालुता और बातचीत को दिखाया जाता रहा है. जज कैप्रियो ने कहना था कि उनका न्यायालय एक ऐसी जगह है 'जहां लोगों और मामलों के साथ दया और करुणा का व्यवहार किया जाता है'.

पति-पत्नी का वायरल मोमेंट (Judge Frank Caprio Judgement Viral Video)
जज कैप्रियो ने एक बार अब तक के अपने सबसे मजेदार मामलों में से एक की सुनवाई की थी. इसमें 43 साल से खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे एक जोड़े को अदालत में पेश होना पड़ा था, जिसमें पत्नी ने अपने पति को बस के नीचे धकेल दिया था. लिंडा फील्ड्स नाम की यह महिला अपने पति के साथ तेज गति से गाड़ी चलाने के जुर्म में अदालत में पेश की गई थी. महिला ने कोर्ट में कहा, 'यह मेरे प्यारे पति हैं, मुझे ही चालान मिला है, वे मेरी गाड़ी चला रहे थे, जब उसने कहा, मैं दोषी नहीं हूं, वे दोषी हैं, तो अदालत में मौजूद लोग हंसने लगे'. यहां तक कि जज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे.

पति-पत्नी में हो गई लड़ाई (Judge Frank Caprio Viral Video)
महिला ने बताया कि जब टिकट मांगा गया तो उनके पति ने उनसे ही चुकाने को कहा, , क्योंकि उनकी गाड़ी पीली बत्ती पर थी, दंपति की टिकट पर लड़ाई हो गई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो तो लाल बत्ती थी. महिला ने बताया कि उनका बेटा दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती था और उनके पति दिन में तीन बार वहां जा रहे थे. फिर हल्के-फुल्के अंदाज में जज कैप्रियो ने पूछा, 'तो आप उसे बस के नीचे फेंकने आई हैं? इस बातचीत के बाद, मामला खारिज कर दिया गया, लेकिन यह लाखों लोगों के लिए यादगार मामला बन गया, जो आज भी जज कैप्रियो की दयालुता को दर्शाता है.

देखें Video:

Judge Frank Caprio, Judge Frank Caprio Viral Video, Frank Caprio Dies
