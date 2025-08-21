मेट्रो के अंदर बांसुरी बजा रहा था शख्स, घुटने के बल पास आया छोटा बच्चा, किया कुछ ऐसा, बार-बार देख रहे लोग

सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स पुणे मेट्रो के एक कोच में बैठकर बांसुरी बजा रहा है और तभी एक बच्चा रेंगते हुए उसके पास आता है और लिटिल कृष्णा की धुन पर प्यारी हरकतें करने लगता है. इस वीडियो को खुद बांसुरी बजा रहे शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

@tanishqmusick द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में वह एक मां और उसके बच्चे के सामने बैठकर अपनी बांसुरी पर पॉपुलर लिटिल कृष्णा की धुन बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही धुन कोच में गूंजने लगी, बच्चा अपनी मां की गोद से उतरकर शख्स की ओर रेंगने लगा और बांसुरी के साथ अपनी थाप देने लगा. इस पल का वर्णन करते हुए शख्स ने लिखा, “मेरे जीवन के सबसे मधुर क्षणों में से एक.”

देखें Video:

सोशल मीडिया यूज़र्स तो यह देखकर काफी खुश हो गए. एक यूज़र ने कहा, "छोटा कृष्ण बहुत प्यारा था," जबकि दूसरे ने कहा, "जिस तरह से छोटे बच्चे ने उसे देखा, वह मनमोहक था." कमेंट सेक्शन दिल वाले इमोजी से भर गया. इंटरनेट के एक हिस्से के लिए, इस क्लिप ने पुरानी यादें ताज़ा कर दीं. बता दें कि ग्रीन गोल्ड एनिमेशन द्वारा निर्मित लिटिल कृष्णा एनिमेटेड सीरीज़, कभी कार्टून नेटवर्क पर प्रसारित होती थी और अपनी बांसुरी की धुन के लिए मशहूर हो गई थी.

घोड़के ने मेट्रो के अंदर उसी मधुर और चंचल धुन को जीवंत कर दिया. हिंदू पौराणिक कथाओं में, कृष्ण की बांसुरी एक वाद्य यंत्र से कहीं बढ़कर है; यह दिव्य प्रेम और आत्मा के शाश्वत के साथ बंधन का प्रतीक है.

