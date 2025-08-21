दादी को सरप्राइज देने दुबई से केरल पहुंचीं फ्लाइट अटेंडेंट, गिफ्ट में दी ऐसी चीज, Video देख इमोशनल हुए लोग

एमिरेट्स केबिन क्रू मेंबर जैनब रोशना (Emirates cabin crew member Zainab Roshna) ने फैमिली फर्स्ट को लेकर एक ऐसा एग्जामपल सेट किया है, जो हर किसी को करना चाहिए. जैनब रोशना ने अपनी दादी को एक ऐसा सरप्राइज दिया है, जिससे उनकी उम्र और बढ़ गई है. दरअसल, रोशना एमिरेट्स केबिन की क्रू मेंबर हैं और दुबई एयरलाइंस में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट काम करती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दादी-पोती के बीच ऐसा प्यार देखा जा रहा है, जो किसी के भी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकता है. दादी-पोती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं इस खूबसूरत वीडियो को.

पोती ने दादी को दिया सरप्राइज (Flight Attendant Surprises Grandmother)



पहले आपको बताते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट रोशना ने दुबई से सीधे अपने घर केरल की फ्लाइट पकड़ी और अपनी दादी को उनके बर्थडे पर सरप्राइज देने पहुंच गई. दादी को नहीं मालूम था कि उनकी पोती उन्हें सरप्राइज देने आ रही है. पोती ने भी अपनी दादी को ना सिर्फ खुद पहुंचकर उन्हें खुश होने का मौका दिया, बल्कि उन्हें एक सोने का कंगन भी दिया. इस वीडियो में आप रोशना और उनकी दादी का एक-दूजे से मिलने की खुशी साफ देख सकते हैं. दादी ने भी अपनी पोती से खूब लाड जताया और उसे खूब आशीर्वाद भी दिया.रोशना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे अम्मा, दादी मां को मेरा पहला गोल्ड गिफ्ट, मैंने सोच लिया था कि मैं खुद दादी को यह गिफ्ट दूंगी, इसलिए मैं दुबई से केरल आई'. अब इस पोस्ट पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

देखें Video:

दादी-पोती पर लोगों ने की प्यार की बरसात (Grandmother and Granddaughter Video)

दादी-पोती के इस प्यार भरे वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'दादी मां की खूबसूरत स्माइल? दूसरे ने कमेंट कर लिखा है, 'वाओ बेहद सुंदर'. तीसरे ने लिखा है, 'आप पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे'. कईयों ने तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं. एक ने लिखा है, 'माशाल्लाह'. एक अन्य ने लिखा है, हाय दादी-पोती की यह जोड़ी, मैं वारी जावा'. दादी-पोती के इस वीडियो पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.

