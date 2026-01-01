विज्ञापन
प्रेमी से छुटकारा दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, 70 साल का तांत्रिक और मौसा गिरफ्तार

Kanpur News: सच्चाई सामने आते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने तांत्रिक और मौसा को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी. सूचना मिलते ही सजेती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

प्रेमी से छुटकारा दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, 70 साल का तांत्रिक और मौसा गिरफ्तार
कानपुर में लड़की से गैंगरेप.
  • कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में तंत्र-मंत्र के नाम पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है
  • युवती के परिवार ने तंत्र-मंत्र से मुक्ति के लिए तांत्रिक की मदद ली, जिसने युवती के साथ दुष्कर्म किया
  • युवती के 67 वर्षीय मौसा ने तांत्रिक के साथ मिलकर झाड़-फूंक के बहाने युवती का यौन शोषण किया
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में तंत्र-मंत्र के नाम पर युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है. मामला सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव का है. एक परिवार ने अपनी ही बेटी को तंत्र-मंत्र के चंगुल से छुड़ाने के लिए जिस तांत्रिक का सहारा लिया, उसी ने युवती के रिश्तेदार के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपोी को गिरफ्तार कर लिया है.

झाड़-फूंक के नाम लड़की से गैंगरेप

 पीड़ित युवती करीब दो महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी. करीब एक हफ्ते पहले जब वह वापस लौटी, तो उसने परिजनों को बताया कि वह युवक के किए गए तंत्र-मंत्र के प्रभाव में थी. परिजनों ने बेटी को इस कथित प्रभाव से मुक्त कराने के लिए झाड़-फूंक कराने का निर्णय लिया.

मौसा ने तांत्रिक संग मिल किया दुष्कर्म

युवती के 67 साल के मौसा ने घाटमपुर के एक 70 साल के तांत्रिक (कल्लू) को घर बुलाया. झाड़-फूंक के नाम पर युवती को एक कमरे में बंद कर दिया गया. आरोप है कि तांत्रिक और मौसा ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उन्होंने इसे तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने युवती को डराया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया, तो उसके माता-पिता की मृत्यु हो जाएगी.

दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हिम्मत जुटाकर युवती ने आपबीती अपने परिवार को सुनाई. सच्चाई सामने आते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने तांत्रिक और मौसा को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी. सूचना मिलते ही सजेती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

सजेती थाना के इंचार्ज अनुज भारती ने एनडीटीवी को फोन पर बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मेडिकल जांच के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.
 

