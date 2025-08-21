ठेले पर शख्स बेच रहा था खीरे के छिलके, 1 किलो का दाम सुन चौंके लोग, बोले- अब हम चाइना से भी आगे हैं

गर्मी के मौसम में पानी के बाद अगर कोई चीज शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है, तो वो है खीरा. गर्मियों में खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लोग सुबह-शाम किसी भी समय खीरा खाना पसंद करते हैं और खाने के साथ सलाद में तो खीरा जरूर ही शामिल होता है. क्योंकि खीरा शरीर को हाइड्रेट रखता है. सड़क किनारे भी हर जगह खीरे के ठेले लगे होते हैं. लोग नींबू, नमक लगाकर खीरा खाना बहुत पसंद करते हैं.

लेकिन, सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. दरअसल, इस वीडियो में एक शख्स खीरे के छिलके बेचते नज़र आ रहा है. जी हां, वही छिलके जिन्हें आप कचरा समझकर फेंक देते हैं. क्या आपको पता है कि वह शख्स खीरे के छिलकों को कितने रुपये किलो बेच रहा है?

देखें Video:

वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- खीरे के छिलके 10 रुपये किलो. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बड़े से टोकरे में ढेर सारे हरे-हरे खीरे के छिलके बेच रहा है. जब वीडियो बनाने वाला शख्स पूछता है- दादा, खीरे के छिलके कितने रुपये किलो? इस पर दादा जवाब देते हैं- 10 रुपये किलो. वो तपरंत कहता है- लगा दो. दादा अखबार का टुकड़ा लेते हैं और उसपर कुछ छिलके रखते हैं, फिर उसपर थोड़ा सा नमक मसाला डालकर उसे दे देते हैं. जब युवक पूछता है- दादा खीरे के छिलके कौन खा रहा है? तो वह कहते हैं- आदमी खा रहे हैं. फिर लड़का कहता है- आदमी खा रहा है, कोलकाता का... बाकी आप वीडियो में देख लीजिए.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hemant_kumanr_9 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 45 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 25 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- जानवरों के हक का भी खा गया. दूसरे यूजर ने लिखा- कुछ बेजुबान जानवरों के लिए भी छोड़ दो. तीसरे यूजर ने लिखा- क्या-क्या देखना पड़ेगा. चौथे यूजर ने लिखा- अब मह चाइना से भी आगे हो गए.वैसे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए.

