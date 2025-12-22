खुद ही पब्लिक टॉयलेट साफ करने निकल पड़ा ये शख्स, लोगों से अपील-मेरे जैसे 'मूर्ख' तो मदद करें

दिल्ली देहात से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसकी तारीफ करने से आप नेता सौरभ भारद्वाज भी खुद को नहीं रोक पाए. दरअसल उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक शख्स बेहद गंदे पब्लिक टॉयलेट की सफाई करता दिख रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फोटोज वीडियोज के लिए सफाई तो बहुत देखी, मगर पब्लिक टॉयलेट की असली सफ़ाई कम देखी होगी. दिल्ली देहात के इस जागरूक नागरिक के जज़्बे को सलाम.

सौरभ भारद्वाज ने की शख्स की तारीफ

सौरभ भारद्वाज का यह पोस्ट उन सिस्टम पर भी कटाक्ष है, जहां सफाई केवल फोटो और वीडियो के लिए की जाती है. उन्होंने कहा कि असली सफाई वहीं है, जहां लोग बिना दिखावे के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस जागरूक नागरिक की सराहना कर रहे हैं और इसे स्वच्छ भारत अभियान की असली भावना बता रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि एक पब्लिक टॉयलेट बेहद बुरी हालत में है. फिर वहां एक शख्स आता है, जो पहले सेफ्टी किट पहनता है और फिर बड़ी मेहनत से गंदे टॉयलेट को साफ करने लगता है. इसके बाद टॉयलेट को पानी से धुलता भी ताकि लोग इसका फिर से इस्तेमाल हो सकें. इतना ही नहीं बल्कि शख्स टॉयलेट से निकले कचरे को एक ठेले में भी खुद ही भरता है.

टॉयलेट साफ करने वाले शख्स का संदेश

वीडियो में दिख रहे शख्स ने कहा कि आज कोई काम नहीं था मैं खाली था बेरोज़गार था घर पर बैठकर TV देखता. इसलिए सफाई कर ली. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर की स्थिति नहीं सुधार सकते. लेकिन समाज की क्षेत्र की स्थिति में लोग सुधार सकते हैं क्योंकि वे बड़े कामों के लिए बड़े हैं. जो भी भाई मेरे जैसे ही हैं वो मुझसे जुड़े क्योंकि पढ़ें-लिखें समझदार पैसे वाले लोगों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो मेरे जैसे पागल, मूर्ख और बेवकूफ हैं. हम साथ में मिलकर अपने क्षेत्र का उद्धार कर सकते हैं.