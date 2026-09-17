अमेरिका की कंपनी ने 5 मिनट की वीडियो कॉल पर 80 भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाला! पहले कराया था WFH

Trending: अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंपनी ने बिना किसी चेतावनी के अपनी पूरी भारतीय कस्टमर सपोर्ट टीम को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया. करीब 80 कर्मचारियों की किस्मत का फैसला महज 5 मिनट की एक गूगल मीट कॉल पर कर दिया गया. एक पीड़ित एम्प्लॉई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी आपबीती सुनाते हुए इसका खुलासा किया है.

'पहले WFH कराया, फिर निकाल दिया'

r/IndianWorkplace फोरम पर इस एम्प्लॉई ने दावा किया कि कंपनी ने एक सोची-समझी साजिश के तहत उन्हें नौकरी से निकाला है. उसने बताया, 'घटना वाले दिन मैनेजमेंट ने सभी कर्मचारियों को ऑपरेशनल कारणों का हवाला देकर ऑफिस आने से मना कर दिया और घर से ही काम करने को कहा. वर्कर्स शाम 6:30 बजे की अपनी शिफ्ट में काम कर रहे थे. अचानक रात 9:30 बजे मैनेजमेंट ने पूरी टीम को एक गूगल मीट पर बुलाया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऐलान कर दिया कि पूरी इंडियन कस्टमर सर्विस टीम को डिसमिस किया जा रहा है. एक पल में 80 कर्मचारियों और उनके परिवारों के सिर पर आसमान टूट पड़ा.'

लोगों के पूछने पर कमेंट में बताया कंपनी का नाम

जब रेडिट पर लोगों ने पूछा कि यह कौन सी कंपनी है, तो कर्मचारी ने बताया कि यह ब्लूवाइन नाम की एक अमेरिकी डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल फर्म है. कंपनी ने छंटनी का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें इंडियन एम्प्लॉइज से उम्मीद के मुताबिक आउटपुट नहीं मिल रहा था. इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कर्मचारी ने लिखा, 'यह बिल्कुल बकवास है. असल में अमेरिका में काम करने वाली टीम सबसे ज्यादा गलतियां करती थी और उनके काम छोड़ने की समस्या भी ज्यादा थी. जबकि हम अपनी नौकरी बचाने के डर से हमेशा कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करते थे और बिल्कुल सही काम करके देते थे.'

'पछतावा है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की'

इस छंटनी ने सभी वर्कर्स को बुरी तरह तोड़ दिया है. पीड़ित ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, 'मुझे इस बात का गहरा पछतावा है कि मैंने ऐसी कंपनी के लिए इतनी जी-तोड़ मेहनत की, जो हमें कभी भी दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक सकती है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे नई नौकरी कैसे मिलेगी.'

यहां पढ़ें पूरी पोस्ट:-

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इस अमेरिकी कंपनी की इस घटिया हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि 80 परिवारों का भविष्य इस तरह एक 5 मिनट की कॉल पर खत्म कर देना बेहद शर्मनाक है. एक यूजर ने लिखा, '2024-27 का समय छंटनी का दौर होगा. AI का क्रेज कम होने के बाद हालात बेहतर होंगे. बेहतर होगा कि आप एक हफ्ते का ब्रेक लें और दूसरी कंपनियों में अप्लाई करना शुरू करें. अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करें या जिन टीममेट्स की नौकरी गई है, उनके साथ मिलकर फ्यूचर की प्लानिंग करें.'

(डिस्क्लेमर: यह कहानी रेडिट पर वायरल हुई एक पोस्ट और उसके बाद मिली सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है. एनडीटीवी ने पोस्ट में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.)

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