विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: 1 बाइक पर 5 सवार, जगह कम पड़ी तो फुटरेस्ट पर लटक गया युवक; UP पुलिस ने काटा 31000 का चालान

वीडियो में एक ही मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार हैं, जिनमें से एक युवक बाइक की साइड में लटककर खतरनाक सफर कर रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: 1 बाइक पर 5 सवार, जगह कम पड़ी तो फुटरेस्ट पर लटक गया युवक; UP पुलिस ने काटा 31000 का चालान
हापुड़: NH-9 पर 'मौत का स्टंट'! एक बाइक पर सवार थे 5 युवक, पुलिस ने 31 हजार के चालान से सिखाया सबक
NDTV Reporter

Hapur News: नेशनल हाईवे-9 पर स्टंटबाजी और लापरवाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए. हापुड़ के पिलखुवा (Pilkhuwa) क्षेत्र में 5 युवकों ने न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हापुड़ पुलिस (Hapur Police) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना ठोंका है.

बाइक एक, सवार पांच

वायरल वीडियो पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही मोटरसाइकिल पर पांच युवक सवार होकर तेज रफ्तार में जा रहे हैं. हद तो तब हो गई जब बाइक पर जगह कम पड़ी, तो एक युवक बाइक के किनारे (फुटरेस्ट के पास) लटककर सफर करने लगा. यह दृश्य न केवल खतरनाक था, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता था. किसी राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

31,000 रुपये का चालान

वीडियो सामने आते ही हापुड़ की ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई. ट्रैफिक प्रभारी छवि राम ने बताया, 'सोशल मीडिया के माध्यम से हमें क्षमता से अधिक सवारी और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने की सूचना मिली थी. यातायात पुलिस ने संबंधित वाहन का ₹31,000 का चालान किया है. हम लोगों से अपील करते हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी जान जोखिम में न डालें.'

इन नियमों का हुआ उल्लंघन:-

ओवरलोडिंग: एक बाइक पर दो से अधिक सवारी.
खतरनाक ड्राइविंग: साइड में लटककर सफर करना.
नेशनल हाईवे पर लापरवाही: NH-9 जैसे व्यस्त मार्ग पर यातायात बाधित करना.

ये भी पढ़ें:- गंगा बैराज पर चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार! CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hapur News Today, NH-9 Bike Stunt Viral Video, Hapur Police Challan, Dangerous Bike Stunt Hapur, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com