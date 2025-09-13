विज्ञापन
बर्फ की चादर टूटने के डर से रेंगते हुए चल रहा था पोलर बियर, लोगों ने की तारीफ, बोले- हमसे भी ज्यादा समझदार है...

सीधा चलने के बजाय, भालू पेट के बल लेट जाता है और अपने अगले पैरों का इस्तेमाल करके नाज़ुक बर्फ की चादर पर फिसलता है, ऐसा लगता है कि उसे सतह पर ज़्यादा वज़न डालने के ख़तरों का अंदाज़ा है.

Polar Bear slides on ice sheet: एक ध्रुवीय भालू (Polar bear) का पुराना वीडियो फिर से इंटरनेट पर सामने आया है, जिसने इस जानवर की बुद्धिमत्ता की फिर से तारीफ की है. ध्रुवीय भालुओं द्वारा बर्फ पर चारों पैरों पर चलने की आम तस्वीरों के विपरीत, इस वीडियो में एक अनोखी तकनीक अपनाई गई है. सीधा चलने के बजाय, भालू पेट के बल लेट जाता है और अपने अगले पैरों का इस्तेमाल करके नाज़ुक बर्फ की चादर पर फिसलता है, ऐसा लगता है कि उसे सतह पर ज़्यादा वज़न डालने के ख़तरों का अंदाज़ा है.

इस क्लिप को X अकाउंट @AMAZlNGNATURE ने दोबारा शेयर किया और इसे देखते ही देखते 13 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कैप्शन में लिखा था, "ध्रुवीय भालू पतली बर्फ़ पर फिसल रहा है ताकि वह टूट न जाए. यह इस बात का सबूत है कि जानवर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं!"

देखें Video:

इस वीडियो ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है. एक दर्शक ने जानवर की चतुराई की तारीफ करते हुए कहा, "यह एक बार फिर साबित करता है कि प्रकृति अपने समाधान खुद ढूंढ़ लेती है, हमारी कल्पना से भी ज़्यादा समझदार." एक ने कमेंट किया, "सच कहूं तो, यह अब तक देखी गई सबसे प्यारी चीज़ों में से एक है, और साथ ही यह अद्भुत उत्तरजीविता बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है." एक यूजर ने कहा, "अगर इंसानों को इन जानवरों की आधी भी जानकारी होती, तो हम इस ग्रह के साथ कहीं ज़्यादा सावधानी से पेश आते." 

अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखकर बस हैरानी ज़ाहिर की, एक ने लिखा, "यह एक विशालकाय रोएंदार बच्चे जैसा दिखता है जो बर्फ़ की रिंक पर फिसल रहा है." दूसरे ने लिखा, "सुंदर वीडियो है, लेकिन यह इस बात की भी याद दिलाता है कि ध्रुवीय भालू संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि बर्फ़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है." एक ने लिखा, "जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे राजसी जीवों को कामचलाऊ व्यवस्था में ढलते देखना एक साथ मनमोहक और दुखद है." मज़े लेते हुए एक यूज़र ने कहा, "ध्रुवीय भालुओं ने हमसे पहले आइस स्केटिंग का आविष्कार किया था." एक और ने मज़ाक में कहा, "यह कोई ध्रुवीय भालू नहीं है, यह मैं हूं जो रसोई में फिसल गया था."

