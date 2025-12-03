विज्ञापन
विशेष लिंक

दुबई के अरबपति शेख का बेटा क्यों धोता था होटल में बर्तन, कहानी सुन आपका भी घमंड चूर-चूर हो जाएगा

सोशल मीडिया पर इन दिनों UAE के अरबपति बिजनेसमैन द्वारा किया गया एक दावा लोगों को हैरान कर रहा है. अरबपति हब्तूर की बेटे की 'डिश-वॉशिंग स्टोरी' ने दिखा दिया कि सफलता की शुरुआत हमेशा जमीन से होती है. डिग्री नहीं...अनुभव ही असली करियर बनाता है.

Read Time: 3 mins
Share
दुबई के अरबपति शेख का बेटा क्यों धोता था होटल में बर्तन, कहानी सुन आपका भी घमंड चूर-चूर हो जाएगा
अरबपति का बेटा और होटल में बर्तन धोता है? खलफ अल हब्तूर का चौंकाने वाला खुलासा वायरल

Real World Experience Work: सोचिए...करोड़ों अरबों की दौलत, आलीशान घर, बिजनेस एम्पायर और फिर भी कोई पिता कहे कि उसका बेटा होटल में बर्तन धोकर बड़ा हुआ. सुनकर अजीब लगता है न? लेकिन UAE के मशहूर अरबपति खलफ अल हब्तूर ने ऐसी ही कहानी सुनाकर इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया है. उनकी ये बात उन हजारों युवाओं को चुभ भी रही है और सोचने पर मजबूर भी कर रही है, 'करियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता…असली सीख फील्ड में मिलती है.'

ये भी पढ़ें:-कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो क्यों चला रहा ये शख्स, कहानी सुन लोगों के निकले आंसू

कौन हैं खलफ अल हब्तूर? (uae billionaire statement)

अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन, जाने-माने बिजनेसमैन और अरबपति...खलफ अल हब्तूर हर मायनों में प्रभावशाली शख्सियत हैं. उनका बिजनेस होटल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन और पब्लिशिंग जैसी इंडस्ट्रीज में फैला है. हजारों लोगों को रोजगार देने वाला उनका समूह 2 अरब दिरहम से ज्यादा दान भी कर चुका है, यानी, अगर ऐसा इंसान 'ग्राउंड लेवल से करियर शुरू करने' की बात करे… तो लोग ध्यान देते हैं.

ये भी पढ़ें:-कौन-सी जंग की तैयारी कर रहा चीन, इस तरह तैनात किए फौजी रोबोट, बैटरी खत्म हुई तो क्या होगा

'मेरा बेटा भी होटल में बर्तन मांजता था' हब्तूर का खुलासा (hotel management training)

एक ओपन टॉक इवेंट में हब्तूर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठाया. बेटे की होटल मैनेजमेंट डिग्री पूरी हुई, लेकिन पहला काम मिला...हाउसकीपिंग, डिश वॉशिंग. उन्होंने साफ कहा, 'ग्राउंड वर्क सीखे बिना कोई मैनेजर नहीं बन सकता. नौकरी का असली स्वाद इसी से आता है.' बेटे ने बर्तन धोए, कमरे साफ किए और फिर धीरे-धीरे मिड-लेवल पद पर प्रमोशन मिला. हब्तूर के मुताबिक, यही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसे मजबूत बनाती है.

ये भी पढ़ें:-टाइम के लूप में फंस गया शख्स! घर से 30 साल पहले निकला, वापस लौटा तो उसके खुलासे चौंकाने वाले थे

'अनुभव डिग्री से पहले' हब्तूर की वायरल सोच (billionaire son washing dishes)

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अरबपति ने जोर देकर कहा 'डिग्री जरूरी है, लेकिन अनुभव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. असली इंजीनियरिंग, असली मैनेजमेंट, असली काम…साइट पर जाकर ही समझ में आता है.' उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि, सिर्फ किताबें पढ़कर कोई भी करियर नहीं बनता. फील्ड में उतरने से जो सीख मिलती है, वही किसी को प्रोफेशनल बनाती है.

ये भी पढ़ें:-ठंड में नहाना है जंग? जापान का भयंकर जुगाड़...बस अंदर लेटिए और अपने आप धुल जाएगा शरीर का कोना-कोना

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुआ? (al habtoor group viral story)

क्योंकि लोग ये सोचकर हैरान हैं कि अरबपति का बेटा भी ऐसी मेहनत से गुजरा. कई यूजर्स ने इसे 'रीयल लाइफ लेसन' कहा, जबकि कुछ ने इसे 'प्रैक्टिकल पेरेंटिंग' बताया.

ये भी पढ़ें:-IAS अफसर की बीवी होने के कैसे नुकसान हैं...महिला ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा, बोली- फर्क पड़ता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hotel Management Training, Khalaf Al Habtoor News, Uae Billionaire Statement, Practical Education Importance
Get App for Better Experience
Install Now