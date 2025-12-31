मम्मी-पापा को गूगल ऑफिस घुमाने ले गई बिटिया, दोनों की खुशी देख इमोशनल हुए लोग, बोले- यही है असली सफलता

Proud Parents Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गूगल में काम करने वाली एक टेक प्रोफेशनल अपनी जिंदगी का सबसे खास पल शेयर करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में वह अपने माता-पिता को पहली बार गूगल के ऑफिस का टूर कराती दिखती हैं. वीडियो में टेकी का नाम प्रज्ञा बताया गया है, जो अपने मम्मी-पापा को ऑफिस के अलग-अलग हिस्से दिखाती हैं. माता-पिता की आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आती है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए प्रज्ञा ने एक बेहद इमोशनल कैप्शन लिखा. उन्होंने बताया, कि उनके माता-पिता और भाई ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया. उन्होंने लिखा, कि जब उन्हें खुद पर भी भरोसा नहीं था, तब उनके माता-पिता ने उन पर यकीन रखा. ऐसे में उन्हें उस जगह ले जाना, जहां वह काम करती हैं और रहती हैं, उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था.

देखें Video:

माता-पिता की खुशी में मिला ‘सुकून'

प्रज्ञा ने आगे लिखा, कि अपने माता-पिता के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें ऐसा सुकून मिला, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि उनकी सारी मेहनत और सफलता अपने मम्मी-पापा के लिए है. यह भावुक संदेश लोगों के दिल को छू गया और वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. यह वीडियो अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने जमकर प्यार लुटाया.

एक यूजर ने लिखा- कि माता-पिता को अपनी बेटी पर कितना गर्व होगा. दूसरे ने कहा, कि मां की मुस्कान ही सब कुछ बयां कर देती है. वहीं एक अन्य यूजर ने बताया, कि जब वह अपने माता-पिता को गूगल ऑफिस लेकर गए थे, तो उन्होंने भी वही एहसास महसूस किया था.

ऐसा ही एक और भावुक पल

हाल ही में स्कॉटलैंड में काम कर रहे एक भारतीय युवक ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसके माता-पिता उसके ऑफिस पहुंचे थे. वहां उन्होंने उसके साथियों से मुलाकात की और बेटे की मेहनत को करीब से देखा. यह वीडियो सिर्फ एक ऑफिस विजिट नहीं, बल्कि उस त्याग, भरोसे और सपनों की कहानी है, जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए जीते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों से जुड़ गया.

यह भी पढ़ें: शादी में बड़ा कांड होते-होते बचा! दुल्हन की सहेलियां भी लेने लगीं ‘फेरे', आगे जो हुआ, पंडित जी भी हो गए लोटपोट

दुबई को टक्कर देने उतरा यह इस्लामिक देश! निकाल दिया अपना गोल्डन वीजा, टैक्स फ्री जैसी रियायत

मोटे लोगों को जेल में डाल रहा चीन! 28 दिन में कर देगा पतला, देखें अंदर क्या-क्या हो रहा...