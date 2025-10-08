टॉक्सिक मैनेजर ने नौकरी से निकाला, अब इंडियन टेकी को वापस बुलाने के लिए वही कंपनी कर रही मिन्नतें, कहानी वायरल

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट का पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उसमें अपने टॉक्सिक मैनेजर के साथ काम करने के अपने उतार-चढ़ाव भरे अनुभव को साझा किया, जिसने उसे नौकरी से निकालने की साजिश रची थी, लेकिन बाद में वही कंपनी वापस आकर उससे लौटने की विनती करने लगी. रेडिट पर इस भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट ने जो पोस्ट शेयर किया था उसका टाइटल था - “Got fired from a high-paying job. Now they want me back.” (“अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से निकाल दिया गया. अब वे मुझे वापस चाहते हैं.”)



भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट के अनुसार, वह पहले एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में काम करता था. उसे वहां RSU (Restricted Stock Units) सहित लगभग 30 लाख रुपये सालाना का वेतन मिलता था. काम स्टेबल था, टीम सहयोगी थी, और लाइफ नॉर्मल चल रही थी. लेकिन जब एक विदेशी कंपनी ने उसे एक व्यक्तिगत ठेकेदार (individual contractor) के रूप में नियुक्त किया तो सब कुछ बदल गया. रेडिट यूजर ने लिखा “मुझे उस कंपनी में एक ग्राहक के माध्यम से रेफर किया गया था. पांच इंटरव्यू पास करने के बाद ऑफर मिला,” शुरुआत में यह एक ड्रीम जॉब जैसी लग रही थी - अच्छा वेतन, विदेशी टीम, और जिम्मेदार प्रोजेक्ट.



मैनेजर के बदल गए सुर



शुरुआती महीनों में, मैनेजर (जो कि भारतीय ही था) उनके काम से बेहद खुश था. उन्होंने डेवलपर को उच्च प्रबंधन (High Management) से मिलवाया, यहां तक कि 10% वेतन वृद्धि के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हुआ. लेकिन कुछ ही समय बाद, वही मैनेजर टॉक्सिक बॉस में बदल गया.'वो हर छोटी गलती पर टोकता, अपडेट हर घंटे मांगता, और मीटिंग में मेरी कोशिशों का मज़ाक उड़ाता.' ओवरटाइम पेमेंट बंद कर दी गई, छुट्टियां मंज़ूर नहीं हुईं.



तीन महीने तक इंडियन एक्सपर्ट ने यह माहौल सहा. वह 10-10 घंटे काम करता, कभी-कभी वीकेंड पर भी. लेकिन अब हर काम गलती बन गया. जब मैनेजर ने अपने परिचित को उसी प्रोजेक्ट में लाने की कोशिश की तो डेवलपर ने मना कर दिया और तभी से माहौल टॉक्सिक हो गया. आखिरकार, अगस्त में एक ईमेल आया — “Your services are terminated due to non-performance.”



हालांकि यह “नॉन-परफॉर्मेंस” का बहाना था, इंडियन एक्सपर्ट ने कंपनी को टॉक्सिक व्यवहार के सबूत दिखाए थे. उन्होंने नोटिस पीरियड पूरा किया, प्रोफेशनल तरीके से हैंडओवर दिया,यहां तक कि बीच में उन्हें एक “Appreciation Letter” भी मिला.



... फिर एक दिन आई HR डिपार्टमेंट से कॉल



इस पूरी घटना ने उनकी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर छोड़ा. उन्होंने दो महीने का ब्रेक लिया — ना ही काम किया, ना स्क्रीन यूज की. लेकिन, कुछ ही हफ्ते बाद उन्हें कंपनी के HR डिपार्टमेंट से कॉल आया. HR ने कहा , 'वरिष्ठ प्रबंधन चाहता है कि आप दोबारा ज्वाइन करें. इस बार काम का माहौल अलग होगा.' यहां तक कि एक सीनियर मैनेजर ने खुद संपर्क किया और कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि पहले जैसी स्थिति न दोहराई जाए.



सोशल मीडिया पर आए लोगों के रिएक्शन



जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, Reddit और X (Twitter) पर सैकड़ों यूज़र्स ने राय दी. एक यूजर ने लिखा: 'अगर वापस जाओ तो 6 महीने सैलरी पहले मांगो. और अपने पुराने मैनेजर के साथ काम मत करो.' दूसरे ने कहा: 'वो तुम्हें जरूरत से बुला रहे हैं, इसलिए शर्तें तुम्हारी हों.' तीसरे ने मजाक में लिखा: 'जॉइन कर लो, लेकिन वही मैनेजर बॉस न बने. और 6 महीने का सेवरेंस मांगो.

