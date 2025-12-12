विज्ञापन
जिसे देख आता है खौफ! उसी व्हेल शार्क को बचाने दौड़ पड़े लोग, फिर जो हुआ, भारत का ये Video खड़े कर देगा रोंगटे

केरल के वर्कला बीच पर फंसी व्हेल शार्क को बचाने के लिए लोकल्स और टूरिस्ट्स ने 3 घंटे तक लगातार मेहनत कर उसकी जान बचाई. वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया.

Whale Shark Rescue Video: केरल के वर्कला बीच से सामने आया एक वीडियो इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाता है. एक विशाल व्हेल शार्क तट पर फंसी पाई गई, और फिर जो हुआ उसने इंटरनेट को भावुक कर दिया. स्थानीय लोगों और टूरिस्ट्स ने मिलकर इस बेबस जीव की जिंदगी बचाने के लिए तीन घंटे तक लगातार संघर्ष किया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे फंस गई व्हेल शार्क?

इंस्टाग्राम यूजर @surferboy_varkala ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि सुबह करीब 8 बजे वे सर्फिंग लेसन के लिए जा रहे थे. तभी उन्होंने समुद्र किनारे एक विशालकाय व्हेल शार्क को रेत पर फंसा हुआ देखा. शार्क मछुआरों के जाल में उलझ गई थी और संघर्ष करते हुए किनारे तक खिंच आई थी. उसकी हालत नाजुक थी और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी.

लोकल्स, टूरिस्ट, बच्चों ने मिलकर बचाया

वीडियो में दिखता है कि कैसे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के शार्क को वापस पानी में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ इसके विशाल शरीर को सहारा देते हैं. कुछ पानी डालते हैं. तो कुछ इसे सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं. कई लोगों के हाथ-पैर कट गए, छिल गए, क्योंकि व्हेल शार्क की त्वचा सैंडपेपर की तरह खुरदुरी होती है, लेकिन किसी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया.

देखें Video:

3 घंटे की जद्दोजहद, फिर आई दो रेस्क्यू बोट

पहली कोशिश में शार्क को गहरे पानी तक ले जाया गया, लेकिन वह फिर वापस तट पर आ गई. आखिरकार, दो रेस्क्यू बोट पहुंचीं और शार्क की पूंछ पर रस्सी बांधकर उसे धीरे-धीरे गहरे समुद्र में ले जाया गया. कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार व्हेल शार्क ने तैरना शुरू कर दिया और तट पर मौजूद लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. 

इंसानियत अभी जिंदा है...

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा- मदद करने वाले सभी लोगों को सलाम! यही तो मानवता है. दूसरे यूजर ने लिखा- आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की दयालुता देखने की ज़रूरत है. तीसरे ने लिखा- वरकला जादुई है… कल डॉल्फ़िन थीं, आज व्हेल शार्क. चौथे ने लिखा- क्या शानदार सीख है! आप सभी पर गर्व है. यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह इंसानों की एकजुटता और करुणा का खूबसूरत उदाहरण था.

