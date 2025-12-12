विज्ञापन
पापा लाए हैं, बंबई से... छोटी बच्ची ने क्लास में लाकर थमाई ऐसी चीज, देख टीचर भी दंग रह गईं!

UP की एक टीचर ने अपनी नन्ही स्टूडेंट का दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया जिसमें बच्ची कुछ देकर उन्हें सरप्राइज देती है. सोशल मीडिया पर यह मासूम पल वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

क्लास में अचानक क्या ले आई नन्ही बच्ची?

उत्तर प्रदेश की एक सरकारी स्कूल टीचर ने ऐसा प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर सोशल मीडिया दिल से मुस्कुरा रहा है. इंस्टाग्राम पर अक्सर स्कूल के पलों को कैप्चर करने वाली टीचर दिव्या ने यह क्लिप पोस्ट किया और कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गई. वीडियो की शुरुआत में एक नन्ही बच्ची अपनी टीचर की ओर बढ़ती नजर आती है. हाथ में कागज में लिपटा हुआ एक छोटा-सा पैकेट है. दिव्या पूछती हैं, “क्या लाए हो?” बच्ची मुस्कराकर कहती है, “मिठाई.”

फिर टीचर पूछती हैं- “किसके लिए?” और बच्ची का जवाब पूरे वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा बन जाता है- “आपके लिए. पापा लाए हैं, बंबई से- मासूमियत जिसने दिल पिघला दिया. जब दिव्या ने पूछा कि मिठाई कहां से आई, तो बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया- “पापा लाए हैं, बंबई से.” उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसकी सहजता, सबने इस छोटे वीडियो को और भी खास बना दिया है. 

देखें Video:

वीडियो के अंत में टीचर बच्ची को धन्यवाद कहती हैं और बच्ची खुश होकर बोलती है- “Welcome!” दिव्या ने इस वीडियो को एक ही शब्द के साथ पोस्ट किया है- “Anmol” और सच में, इस वीडियो से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? 

सोशल मीडिया पर प्यारे कमेंट्स की बाढ़

वीडियो वायरल होते ही लोग इस मासूम पल पर फिदा हो गए. एक यूजर ने लिखा- बस बच्चों की यही मासूमियत दुनिया को खूबसूरत बनाती है. दूसरे ने लिखा- ये वीडियो देखकर दिन बन गया. तीसरे ने लिखा- इसीलिए सरकारी स्कूल की ये छोटी-छोटी खुशियां अनमोल होती हैं.

