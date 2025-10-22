विज्ञापन
जंभाई लेते ही अटक गया यात्री का जबड़ा, रेलवे डॉक्टर ने यूं बचाई जान, अब VIDEO ने मचाया तहलका

हाल ही में एक यात्री को जंभाई लेना इतना महंगा पड़ा कि, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. जबड़े की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई और यात्री दर्द से तड़प उठा. इस बीच मौके पर पहुंचे रेलवे डॉक्टर ने सिर्फ तीन मिनट में यात्री का जबड़ा सही कर दिया.

चलती ट्रेन में उतर गया यात्री का जबड़ा, रेलवे डॉक्टर ने 3 मिनट में कर दिया ठीक, देखें VIDEO

Railway Doctor Fixing Passenger Dislocated Jaw: केरल के पलक्कड़ जंक्शन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सभी को हैरान कर दिया. कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में सफर कर रहे 24 वर्षीय यात्री को जंभाई लेना इतना महंगा पड़ा कि, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. जबड़े की हड्डी (Jaw Dislocation) अपनी जगह से खिसक गई और यात्री दर्द से तड़प उठा. रात करीब 2:30 बजे यह घटना हुई, जब स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद रेलवे डॉक्टर डॉ. जितिन पी.एस. तुरंत मौके पर पहुंचे और सिर्फ तीन मिनट में यात्री का जबड़ा सही कर दिया.

डॉक्टर ने दिखाया कमाल, 3 मिनट में कर दिया इलाज (Jaw dislocation treatment)

रेलवे डॉक्टर ने बिना किसी उपकरण के 'मैनुअल रिडक्शन' तकनीक से यात्री का जबड़ा अपनी जगह पर बैठा दिया. यह वही तरीका है, जिसमें डॉक्टर हाथों से हल्का दबाव डालकर जबड़े को सही स्थिति में लाते हैं. इलाज के बाद यात्री ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर का हाथ मिलाकर धन्यवाद किया और सबसे खास बात, वो अपनी यात्रा दोबारा शुरू करने में सक्षम रहा.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की जमकर तारीफ (Kerala railway passenger jaw treatment)

साउदर्न रेलवे ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे डॉक्टर कितनी शांति और कुशलता से इलाज करते हैं. यूजर्स ने वीडियो पर जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'डॉक्टर को सलाम...कितनी सहजता से इलाज किया. भारत में ऐसी मेडिकल सर्विस होना गर्व की बात है.' दूसरे ने कहा, 'हर लंबी दूरी की ट्रेन में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए.'

क्या है Temporomandibular Joint (TMJ) डिसलोकेशन? (yawning jaw lock)

TMJ डिसलोकेशन तब होता है, जब जबड़ा अपने सामान्य जोड़ (स्कल और जॉ बोन के बीच) से खिसक जाता है. यह समस्या अक्सर जंभाई लेते समय मुंह ज्यादा खोलने, दुर्घटना, या डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती है.

लक्षण:-

  • मुंह बंद न हो पाना.
  • जबड़े या कान के पास दर्द.
  • बोलने या खाने में परेशानी.
  • लार का बहना.

