Zomato का डिलीवरी ब्वॉय कैसे कंपनी की डिजाइन टीम में घुस गया, फाउंडर ने सुनाई चौंकाने वाली कहानी

Zomato के CEO दीपिंदर गोयल ने एक ऐसी कहानी शेयर की है जिसने पूरे सोशल मीडिया को भावुक कर दिया है. यह कहानी है एक 4th year डिजाइन स्टूडेंट, अथर्व सिंह, की, जो कुछ समय पहले तक Blinkit के डार्क स्टोर में पिकर की नौकरी करता था, और अब Zomato की डिजाइन टीम में शामिल होने जा रहा है.

कैसे शुरू हुआ संघर्ष?

अथर्व ने बताया कि वह अपनी पढ़ाई, फीस, किराया और बाकी खर्चों के लिए पूरी तरह खुद पर निर्भर था. घर से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलती थी. हालात इतने मुश्किल हो चुके थे कि कई बार वह कमाई न होने के बावजूद खर्चों का बोझ उठाने को मजबूर था. इसी दौरान उसे Instagram पर Blinkit की हायरिंग का एक विज्ञापन दिखा और वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई.

Stories like this make all of it absolutely worth it. pic.twitter.com/HMd1U3N8c7 — Deepinder Goyal (@deepigoyal) December 11, 2025

Blinkit में 4 महीने की नौकरी ने बदल दी किस्मत

अथर्व ने नजदीकी Blinkit डार्क स्टोर में पिकर की जॉब कर ली. वह लिखता है कि इन चार महीनों ने उसकी लाइफ को नई उम्मीद दी. धीरे-धीरे चीज़ें बेहतर होती गईं, और पढ़ाई के साथ कमाई भी संतुलित होने लगी. अथर्व ने दीपिंदर गोयल को भेजे संदेश में लिखा- “जीवन सचमुच एक पूर्ण चक्र पूरा करता है… जो मैं Blinkit में पिकर की जॉब करता था, अब उसी कंपनी की सिस्टर ब्रांड Zomato की डिजाइन टीम जॉइन कर रहा हूं.” उसने आगे लिखा- “मैं बहुत आभारी हूं कि आपने जो बनाया, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला. यह Blinkit वाला लड़का अब Zomato में डिज़ाइन ‘डिलीवर' करेगा.”

आपकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया...

इस मैसेज को पढ़कर दीपिंदर गोयल भावुक हो गए और उन्होंने इसे एक्स पर शेयर करते हुए लिखा: इस तरह की कहानियां इस सब को पूरी तरह से सार्थक बना देती है. उनका कहना था कि ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि मेहनत, सही मौका और थोड़ी सी हिम्मत किस तरह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है.

पोस्ट पर कमेंट की बाढ़ आ गई. लोग इस रियल-लाइफ अंडरडॉग स्टोरी से बेहद इंस्पायर हुए. एक यूजर ने लिखा- यह साबित करता है कि मेहनत और सही टाइमिंग किसी को भी कहां से कहां पहुंचा सकती है. दूसरे ने लिखा- इसने तो रौंगटे खड़े कर दिए… ऐसी कहानियां दिल छू लेती हैं. तीसरे ने लिखा- जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, असली वही जीतता है. चौथे ने लिखा- सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, इस लड़के ने फिर सिखा दिया.

