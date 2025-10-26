विज्ञापन
डिजिटल प्यार की नई मिसाल, केरल में कपल ने घर बैठे वीडियो कॉल पर किया शादी का रजिस्ट्रेशन

Kerala digital marriage: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं, एक सच्चाई बन चुका है. केरल का यह कदम दिखाता है कि परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ-साथ चल सकती हैं.

अब शादी के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, केरल में Video KYC से मिनटों में हुआ विवाह रजिस्ट्रेशन

Kerala couple registers marriage: 'अब शादी के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं.' यही सोच सच कर दिखाई केरल के एक जोड़े ने. लवण्या (Lavanya) और विष्णु (Vishnu) नाम के इस कपल ने अपने विवाह को वीडियो KYC के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्टर कर, डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर पेश की. कवस्सेरी पंचायत (Kawassery Panchayat) में बैठे अधिकारी ने जैसे ही उनकी KYC डिजिटल रूप से वेरिफाई की, कुछ ही मिनटों में उनकी डिजिटली साइन की हुई मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास थी...वो भी उनकी तस्वीर के साथ. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग कह रहे हैं, 'केरल फिर से बना बाकी राज्यों के लिए मिसाल.'

K-SMART: टेक्नोलॉजी से बदलती परंपरा (Kerala marriage video KYC)

केरल सरकार का यह कदम K-SMART प्लेटफॉर्म के ज़रिए संभव हुआ है, जिसे Information Kerala Mission (IKM) ने डेवलप किया है. अब कपल्स को न तो पंचायत जाना पड़ता है, न ही लंबा फॉर्म भरना...बस Aadhaar OTP या ईमेल ऑथेंटिकेशन से पहचान की पुष्टि करें और सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड करें. जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच केरल में 1,44,416 शादियां रजिस्टर हुईं, जिनमें से 62,524 पूरी तरह ऑनलाइन हुईं. त्रिशूर ज़िले ने सबसे ज़्यादा वीडियो KYC रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम का नंबर आता है.

'जहां चाह, वहां शादी': डिजिटल इंडिया की दिशा (Kerala digital marriage registration)

IKM के CMD संतोश बाबू के मुताबिक, 'यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक क्रांति है. अब कपल्स कहीं से भी, कभी भी अपनी शादी रजिस्टर कर सकते हैं. यहां तक कि कुछ कपल्स ने तो समंदर में जहाज पर रहते हुए भी यह प्रोसेस पूरी की.' K-SMART सिर्फ शादी नहीं, बल्कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, टैक्स पेमेंट और बिल्डिंग परमिट जैसी सर्विस भी ऑनलाइन देता है, यानी अब सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी, टाइम की बचत और ईज़ ऑफ गवर्नेंस...सब एक प्लेटफॉर्म पर.

