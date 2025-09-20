बच्ची गले में फंसी च्यूइंगगम, थमने लगी सांस, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया

एक आठ साल की बच्‍ची सड़क पर साइकिल चला रही थी. अचानक उसके गले में च्यूइंगगम फंस गई और उसकी सांसें थमने लगीं. बच्‍ची की थमती सांसों को देख वहां मौजूद लोगों घबरा गए. घटना केरल के कन्नूर जिले के पझैयांगड़ी क्षेत्र के पल्लिकारां की है. जहां एक च्यूइंगगम बच्‍ची के लिए आफत बन गई. लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और मासूम बच्ची की जान बचा गई. अगर थोड़ी भी देरी होती, तो बच्‍ची की जान जा सकती थी. मासूम बच्‍ची के साथ हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में बच्‍ची साइकिल पर सड़क के किनारे खड़ी नजर आ रही है. साइकिल पर खड़े-खड़े ही वह च्यूइंगगम खा रही है. कुछ ही देर बाद अचानक च्यूइंगगम उसके गले में फंस गई. बच्‍ची की सांसें रुकने लगीं. ऐसे में बच्ची बेहद घबरा गई और वह तुरंत पास ही खड़े लोगों के पास मदद मांगने पहुंच गई. बच्‍ची ने युवाओं को आवाज लगाई- अंकल, अंकल मुझे बचा लो. बच्‍ची के पास खड़े लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे. लेकिन जब उन्‍होंने बच्‍ची को मदद मांगते देखा, तो वे तुरंत एक्टिव हो गए.

युवाओं ने बिना देर किए बच्‍ची को प्राथमिक उपचार शुरू किया. बच्ची को सहारा देकर उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया. युवाओं की तत्परता रंग लाई और कुछ देर में बच्ची के गले से च्यूइंगगम निकल गई. इसके बाद बच्ची ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई. साथ ही वहां मौजूद लोगों की भी जान में जान आई. इस घटना के बाद बच्ची के परिवारवालों ने आसपास के लोगों ने उन युवाओं की जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया पर भी बच्‍ची की जान बचाने वाले लोगों की जमकर तारीफ हो रही है.

