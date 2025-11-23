मां की ममता का 'चमत्कार'...डूबते बच्चे को बचाने दौड़ी हथिनी, साथ आई बहनों का प्यार देख इंटरनेट हुआ इमोशनल

Elephant Love For Kid Emotional Moment: कभी-कभी इंटरनेट पर ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर आप मुस्कुराते भी हैं और आंखें नम भी हो जाती हैं. ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला दृश्य अफ्रीका से आया है, जहां एक नन्हा हाथी पानी के गड्ढे में फिसलकर डूबने ही वाला था और फिर जो हुआ उसने सोशल मीडिया को भावनाओं से भर दिया. सोचिए...एक मां, जो अपने कुछ ही दिनों के बच्चे को संघर्ष करता देख रही है. उसकी सांसें अटक जाती हैं, उसके कदम घबराहट में लड़खड़ा जाते हैं, पर वह रुकती नहीं. वो अपने बच्चे को सूंढ से खींचने की कोशिश में बार-बार झुकती है, कोशिश करती है और हार नहीं मानती.

कैसे गिरा नन्हा हाथी पानी में? (Elephant Rescue Viral Video)

इस वीडियो को @wildfriends_africa ने शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है, 'दिल दहला देने वाला पल...बस कुछ दिन का बच्चा पानी पीते-पीते फिसल गया और डूबने ही वाला था.' नन्हा हाथी पानी की सतह पर संघर्ष कर रहा था. मां हथिनी की बेचैनी दूर से भी महसूस की जा सकती थी. उसकी सूंढ बार-बार पानी में जाती, लेकिन फिसलन के चलते वह बच्चे को बाहर खींच नहीं पा रही थी.

सच्चा 'सिस्टरहुड' दोस्त हाथिनियों ने मिलकर बचाई जान (Baby Elephant Saved)

सबसे भावुक पल तब आया, जब परेशान हथिनी की सहेलियां उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गईं. उनकी एकजुटता किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही थी. वे तीनों मिलकर बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश करती हैं. थोड़ी देर तक संघर्ष चलता है और फिर आखिरकार, नन्हा हाथी सुरक्षित बाहर आ जाता है. लोग इस दृश्य को देखकर कह रहे हैं, 'ये सिर्फ बचाव नहीं, ममता और दोस्ती का सबसे खूबसूरत रूप है.' वीडियो के अंत में पूरा परिवार बच्चे को घेरकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि अब तू सुरक्षित है.

वीडियो में दिखा गया पूरा घटनाक्रम (Elephant Saved Kid From Drowning)

इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया गया है कि हाथियों का समाज मातृसत्तात्मक (Matriarch) होता है. मतलब...नेतृत्व एक अनुभवी मादा के हाथ में होता है, इसीलिए जब भी कोई खतरा आता है, पूरा समूह एक-दूसरे की ढाल बन जाता है. हैंडल ने लिखा है कि, 'प्रकृति याद दिलाती है कि एकता, करुणा और बहनचारा शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं.' 21 सितंबर को शेयर हुई इस रील को 19 लाख से ज्यादा व्यूज और 21,000 लाइक्स आ चुके हैं, जबकि 1100 से ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो को अब तक मिल चुके हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं 'मां हो तो ऐसी' (Haathi Ka Apne Bache Ke Liye Pyar)

कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, 'ये बहुत प्यारे हैं, हमेशा साथ देते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कुछ सेकंड उसे संघर्ष करते देख दिल टूट गया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'सुंदर है कि कैसे सबने मिलकर बच्चे को घेरा और सुरक्षित किया.' चौथे यूजर ने लिखा, 'मां और चाची...दोनों ने गजब का काम किया.' लोग इसे Nature Love Moment, Elephant Sisterhood और Motherhood Magic जैसे टैग देकर शेयर कर रहे हैं.

