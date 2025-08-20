विश्व फोटोग्राफी दिवस पर CEO टिम कुक ने शेयर की iPhone से ली गई ऐसी तस्वीर, देखकर हैरान रह गए लोग

विश्व फोटोग्राफी दिवस (World Photography Day) पर एप्पल के सीईओ टिम कुक (Apple CEO Tim Cook) ने आईफोन (iPhone) से ली गई एक 'जीवंत' (Vibrant) तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर साझा की है. फोटोग्राफर नेय जिमेनेज ने यह तस्वीर खींची है. देखने में यह तस्वीर बहुत खूबसूरत है, जो आईफोन (iPhone) की कैमरा क्वालिटी की क्षमता को दर्शाती है. इस बाबत टिम कुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है और इस फोटोग्राफर की तारीफ भी की है. यह फोटोग्राफर आईफोन से तस्वीरें क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है. विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है.

बेहद खूबसूरत है तस्वीर (Tim Cook Celebrates World Photography Day)

टिम कुक ने अपने एक्स पोस्ट में इस खूबसूरत तस्वीर को शेयर कर लिखा है, 'नेय जिमेनेज की यह तस्वीर (#ShotOniPhone) बहुत रंगीली है, जो बहुत कुछ कहती है, हम उन सभी फोटोग्राफरों के आभारी हैं, जो iPhone के लेंस के जरिए दुनिया को देखने का अपना नजरिया साझा करते हैं, #WorldPhotographyDay की शुभकामनाएं'. इस तस्वीर की बात करें तो इसमें एक मुस्कुराता हुआ बच्चा चमकीले नीले आसमान और बिखरे बादलों के सामने, गहरे पीले, काले और लाल डिजाइन वाले रंग-बिरंगे कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खूबसूरत तस्वीर की तारीफ की और टिम कुक से अपील की कि नेय जिमेनेज जैसे प्रतिभाशाली फोटोग्राफरों को इसके लिए सम्मान दिया जाए.

The colors in this #ShotOniPhone photo taken by Nay Jimenez are so vibrant! We're grateful for all the photographers who share their view of the world through the lens of iPhone. Happy #WorldPhotographyDay! pic.twitter.com/eUCO1zaRLO — Tim Cook (@tim_cook) August 19, 2025

तस्वीर पर आया लोगों का दिल (Tim Cook With An iPhone Photo)

इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बेहद शानदार तस्वीर, रंग वाकई उभरकर सामने आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई इस देख कर'. दूसरा यूजर लिखता है, 'सचमुच अद्भुत रंग और संयोजन, #ShotOniPhone यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक रोजमर्रा की रचनात्मकता को सशक्त बनाती है'. तीसरे ने कमेंट किया, 'नीला आकाश जीवन के रंगों के सार के साथ और भी अधिक चमकीला हो जाता है, जो समस्त मानवता की सुरक्षा के लिए गुलाबों की जादुई खुशबू के साथ लिपटा हुआ है, साझा करने के लिए धन्यवाद, टिम और टीम एप्पल, बहुत बढ़िया, ने जिमेनेज'. अब लोग इस तस्वीर की ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं.

