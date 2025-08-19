World Photography Day 2025: तस्वीरे खींचना है बहुत पसंद? 12वीं के बाद ऐसे करें फोटोग्राफी कोर्स

Career In Photography: आज 19 अगस्त को पूरी दुनिया फोटोग्राफी डे (World photography day celebration 2025) मना रही है. इस दिन का मकसद सिर्फ तस्वीरों की खूबसूरती को सेलिब्रेट करना ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफर्स की मेहनत और आर्ट को सलाम करना भी है. अगर आपको भी कैमरे से खेलना पसंद है और पिक्चर्स खींचना आपका पैशन है, तो क्यों न इसे एक प्रोफेशन (How to become a professional photographer) में बदला जाए. आइए जानते हैं 12वीं के बाद कौन-कौन से कोर्स (Best photography courses after 12th in India) कर सकते हैं और इस फील्ड में करियर ऑप्शन क्या-क्या हैं...

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 क्यों खास है - World Photography Day 2025

फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं है, बल्कि यादों, कहानियों और इमोशंस को कैद करने का तरीका है. आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रोफेशन की डिमांड और भी बढ़ा दी है. वेडिंग, फैशन, जर्नलिज्म, वाइल्डलाइफ और एडवरटाइजिंग हर जगह प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जरूरत है. इसलिए यह दिन ज्यादा खास हो जाता है.

फोटोग्राफी के लिए योग्यता और कोर्सेस - Photography Eligibility and Courses

फोटोग्राफी को करियर बनाने के लिए किसी खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है.12वीं पास करने के बाद आप अलग-अलग फोटोग्राफी कोर्स में एडमिशन लेकर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं. कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 12वीं के बाद फोटोग्राफी में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं. इसके साथ ही फोटोशॉप और अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को और ज्यादा प्रोफेशनल और बेहतर बनाते हैं.

12वीं के बाद कर सकते हैं फोटोग्राफी के ये कोर्स - Photography Courses after 12th

डिप्लोमा इन फोटोग्राफी (6 महीने से 1 साल)

सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोग्राफी (3-6 महीने)

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) इन फोटोग्राफी (3-4 साल)

मास्टर कोर्स या एडवांस्ड डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन जैसे फैशन, वाइल्डलाइफ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी

फोटोग्राफी कोर्सेस कराने वाले इंस्टीट्यूट्स - Best Institutes for Photography Courses

दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्रॉफी, दिल्ली

एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म ऐंड टेलीविजन, दिल्ली

जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली

फिल्म ऐंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट (FTI), पुणे

जेजे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट, मुंबई

सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, मुंबई

फोटोग्राफी में करियर के मौके - Career Opportunities in Photography

1. वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी

2. फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री

3. फिल्म और मीडिया हाउस

4. न्यूज एजेंसी और डिजिटल मीडिया

5. ई-कॉमर्स प्रोडक्ट शूट

फोटोग्राफी में करियर और कमाई - Career and Earnings in Photography

फोटोग्राफी में करियर बनाना अब सिर्फ शौक तक नहीं रह गया है. शुरुआती दौर में 20,000 - 40,000 रुपए मंथली कमा सकते हैं. एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो बढ़ने पर इनकम लाखों में भी जा सकती है.

वेडिंग फोटोग्राफर - 50,000 से करीब 2 लाख रुपए प्रति इवेंट

फैशन फोटोग्राफर - 1 से 5 लाख रुपए मंथली

फ्रीलांस फोटोग्राफर - प्रोजेक्ट के हिसाब से हाई फीस

फोटोग्राफी में करियर क्यों बनाएं