World Photography Day 2025 : दिल्ली के ऐसे 10 लोकेशन जहां फोटो खींच ली तो इंस्टा फीड दिखेगी हटकर, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

World Photography Day 2025: हर साल 19 अगस्त के दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है. फोटोग्राफ खींचना या कहें फोटोग्राफी एक कला है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए ही हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है. 19 अगस्त साल 1837 में फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेस ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी. फोटोग्राफ (Photograph) खींचने के तरीकों और साधनों में साल दर साल बदलाव होता रहा है. ऐसे में फोटोग्राफी के महत्व और इसकी पोटेंशियल को लेकर लोगों को जागरुक करना भी इस दिन का महत्व है. अब फोटोग्राफी की बात हो ही रही है तो चलिए आपको दिल्ली के ऐसे 10 स्पॉट्स बताते हैं जहां आप खूबसूरत और एस्थेटिक तस्वीरें (Aesthetic Photos) खींच सकते हैं.

फोटोज खींचने के लिए दिल्ली के 10 बेस्ट स्पॉट्स | 10 Best Spots In Delhi For Photography

दिल्ली की भीड़भाड़ के बीच स्थित है यह खूबसूरत और शांत किला. यहां उतनी भीड़ नहीं आती जितनी कि आपको दिल्ली के अन्य एतिहासिक स्थलों पर मिलेगी. शाम के समय यहां खासतौर से सनसेट के साथ बेहद खूबसूरत तस्वीरें आती हैं.

कुतुब मीनार के पीछे बना है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क. इस खूबसूरत पार्क में बड़े-बड़े बॉगेनवेलिया फूलों के झाड़ और अलग-अलग रंगों के गुलाबों की कतारे हैं. यहां आप एक से बढ़कर एक तस्वीरें खींच सकेंगे.

लोधी कोलोनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट (Lodhi Garden Art District) में दीवारों पर अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं. जिस दिन मौसम अच्छा हो उसदिन यहां जाएं. आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बेहद खूबसूरत बैकग्राउंड्स में तस्वीरें मिल जाएंगी.

बड़े-बड़े फूलों से लदे पैड़ों के नीचे खड़े होकर या घास पर लेटकर सुंदर तस्वीरें ली जा सकती हैं. आप लोधी गार्डंस के लेक के पास या फिर मकबरे के अंदर या बाहर भी फोटोज खींच सकते हैं.

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एस्थेटिक फोटोज चाहिए तो दिल्ली हाट मार्केट जाएं. यहां आप मार्केट के बीचों-बीच या किसी दुकान के सामने खड़े होकर एफर्टलेस कैंडिड फोटोज (Candid Photo) ले सकते हैं.

चंपा गली यूं तो दिन के समय भी जा सकते हैं लेकिन शाम के समय इस जगह की रौनक ही अलग होती है. यहां पर अलग-अलग कैफेज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं और फोटोज ली जा सकती हैं. इसके अलावा कैफे के बाहर की गली भी जगमग रहती है जहां फोटोज ले सकते हैं.

लाल किला (Red Fort) दिल्ली की एक ऐसी ऐतिहासिक ईमारत है जहां एक से बढ़कर एक फोटोज आती हैं. खासतौर से यहां सुबह के समय जाएं और अपनी या फिर सिर्फ लाल किले की एस्थेटिक तस्वीरें लें.

मजनू का टीला अपने कैफेज के लिए तो फेमस है ही लेकिन यहां की तंग गलियों के बीचों-बीच एक बेहद प्यारा सा स्पॉट है जहां फोटोज अच्छी आती हैं. यहां आप किसी कैफे में जाकर भी फोटो क्लिक कर सकते हैं.

सुबह के समय यमुना घाट जाकर बस एक नाव पर चढ़ जाइए. नदी के बीचोंबीच इतनी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं नैनीताल में नहीं. सुबह-सुबह यहां आने वाले पक्षी आपकी फोटोज को अच्छा बैकग्राउंड देंगे.

सुंदर नर्सरी दिन के किसी भी वक्त जाइए आपको बेहद खूबसूरत तस्वीरें मिलेंगी. यहां आप पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं. सुंदर फूलों के बीच फोटोज बेहद सुंदर आती हैं.