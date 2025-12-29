'वह बहुत मेहनती है और मुझे यकीन भी है', वसीम अकरम ने इन 3 खिलाड़ियों को बताया पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य

Wasim Akram on T20 World Cup: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने पाकिस्तानी क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर बात की है, बता दें कि हाल ही में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में बांग्लादेश A को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर खिताब जीता था. पाकिस्तान के युवा खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस की थी, ऐसे में अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम को पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्य़ूचर बेहतरीन है. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अकरम ने तीन ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात है जिसको लेकर उन्हें पूरा यकीन है कि ये खिलाड़ी जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं. अकरम ने कहा, "माज़ सदाकत, साद मसूद और अहमद दानियाल जैसे कुछ खिलाड़ी बहुत प्रभावशाली हैं. दानियाल ने अच्छी गति और प्रभावशाली लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि वह भविष्य के लिए एक अच्छा खिलाड़ी है."

टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम है दावेदार

वसीम का मानना ​​है कि नेशनल टीम भी ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी कर रही है.अकरम ने कहा, "मुझे यकीन है कि वर्ल्ड कप में सिर्फ़ एक महीने बचे हैं और शेड्यूल भी आ गया है, इसलिए वे 15 खिलाड़ियों की सबसे अच्छी टीम चुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाक टीम अच्छा खेल दिखाएगी, हमारी नेशनल टीम भी खिताब जीतने की दावेदार होगी."

पूर्व कप्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के लीडर के तौर पर विकास पर भी भरोसा जताया. वसीम अकरम ने कहा, "शाहीन वनडे टीम की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने बॉलिंग और टीम को लीड करने में अच्छा प्रदर्शन किया है. मुझे यकीन है कि समय के साथ उनमें और सुधार होगा क्योंकि वह बहुत मेहनती हैं.”