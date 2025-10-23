विज्ञापन

एक दिन में कितना कमा लेते हैं Apple के CEO टिम कुक? जानकर माथा पकड़ लेंगे आप

Apple CEO Per Day Salary: आईफोन रखने वाले लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसे बनाने वाली कंपनी Apple के सीईओ को कितनी सैलरी मिलती है.

टिम कुक की एक दिन की कमाई

Apple CEO Salary: दुनिया में कई ऐसी नौकरियां हैं, जो लोगों की ड्रीम जॉब होती हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एपल और तमाम बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों का पैकेज करोड़ों रुपये का होता है. यही वजह है कि यहां नौकरी पाने का सपना हर कोई देखता है. अब इन कंपनियों में एक छोटी नौकरी मिलते ही जब लाखों का पैकेज मिलता है तो सोचिए कंपनी के सीईओ को कितना पैसा मिलता होगा? आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, इस कंपनी में काम करने का मतलब ही एक बड़ा पैकेज होता है. कई लोगों को इस बात में दिलचस्पी होती है कि Apple के सीईओ टिम कुक को कितनी सैलरी मिलती है. आज हम उनकी एक दिन की सैलरी आपको बताएंगे, जिसे जानकर शायद आप कुछ देर तक सन्न रह जाएंगे. 

टिम कुक की सैलरी में हुआ था इजाफा

दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में से एक Apple के सीईओ की कमाई कई तरह से होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से भी सीईओ को एक मोटी सैलरी दी जाती है. हाल ही में एपल सीईओ टिम कुक की सैलरी में 18% का इजाफा किया गया था. अब आपको ये लग सकता है कि इससे ज्यादा इंक्रीमेंट तो आपकी कंपनी आपको दे देती है, लेकिन इस 18 परसेंट को अगर रुपये में कनवर्ट करेंगे तो आपकी जिंदगीभर की कमाई भी इतनी नहीं होगी. 

इतनी है कमाई

साल 2023 में उनकी कुल सैलरी करीब ₹544 करोड़ ($63.2 मिलियन) थी, जिसमें इजाफा किए जाने के बाद ये बढ़कर ₹643 करोड़ (लगभग $74.6 मिलियन) तक हो गई. यानी एक ही साल में टिम कुक की सैलरी में करीब 100 करोड़ रुपये का इजाफा हो गया. हालांकि साल 2022 में उनकी सैलरी करीब 100 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसे शेयर होल्डर्स के दबाव के बाद टिम कुक ने खुद ही कम करवा दिया था. 

कितनी है एक दिन की सैलरी? 

अब एपल के सीईओ की सालाना कमाई के बारे में तो आप जान चुके हैं, लेकिन एक दिन में टिम कुक कितना कमा लेते हैं, ये भी जान लीजिए. टिम कुक की एक दिन की कमाई करीब एक करोड़ 76 लाख रुपये से भी ज्यादा है. ये सिर्फ उनकी सैलरी का हिस्सा है, इसके अलावा टिम कुक बाकी सोर्स से भी अच्छी कमाई करते हैं. यानी Apple के सीईओ की कमाई आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा है. 

